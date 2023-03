Le LSAP présente sa vision d'une politique du travail équitable. Alors que la réforme du droit des conventions collectives est suspendue, la réduction du temps de travail doit être discutée tout prochainement.

Luxembourg 4 min.

Travail et affaires sociales

Les chantiers de Georges Engel en matière de droit du travail

Annette WELSCH Le LSAP présente sa vision d'une politique du travail équitable. Alors que la réforme du droit des conventions collectives est suspendue, la réduction du temps de travail doit être discutée tout prochainement.

Le LSAP a pris position lundi sur son thème central, le travail et les affaires sociales. Les deux coprésidents du parti Francine Closener et Dan Biancalana, le ministre du Travail Georges Engel, le secrétaire général et bourgmestre de Roeser Tom Jungen ainsi que la présidente des Femmes socialistes Maxime Miltgen ont abordé le sujet sous ses différents angles.

Au Luxembourg, les femmes gagnent désormais plus que les hommes L'indicateur de l'écart de rémunération entre hommes et femmes a toujours été en défaveur des femmes dans le passé. Un temps désormais révolu, au Luxembourg tout du moins.

«Le thème du travail est dans notre ADN, depuis 120 ans, le progrès social n'existe que grâce à l'impulsion du LSAP», a déclaré Dan Biancalana avec conviction, citant : «La sécurité sociale et l'assurance chômage, les congés payés, la semaine de 48 et rapidement de 40 heures, le salaire minimum, l'indexation des salaires et dernièrement la loi contre l'écart de rémunération entre hommes et femmes, où le Luxembourg est pionnier», a déclaré Biancalana.

Le travail apporte de la dignité et augmente l'estime de soi

Le travailleur classique n'existe plus, le A du LSAP (pour «Aarbechter», «travailleur») représente aujourd'hui toutes les personnes qui travaillent, indépendamment de leur statut, et on considère le travail comme une activité sociale à laquelle chacun doit pouvoir participer. Francine Closener a ajouté que le travail n'était pas seulement important sur le plan économique, mais qu'il conférait également de la dignité aux personnes et augmentait l'estime de soi.

Elle a mis en garde : «Si l'on perd son travail, cela peut nuire à la santé mentale» et a exigé que chacun puisse décider souverainement du temps de travail, du volume et de la répartition du travail et puisse vivre correctement de son salaire. À cet égard, il y a encore trop de «travailleurs pauvres» et de familles monoparentales au Luxembourg qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, notamment à cause des frais de logement.

«Si, en tant que LSAP, nous ne parlons pas de travail et n'avons pas de politique du travail moderne à l'ordre du jour, qui d'autre pourrait le faire ?», a interrogé le ministre du Travail Georges Engel en faisant référence à ses adaptations du droit du travail «pour suivre le progrès». Ainsi, ce que l'on appelle le travail sur plateforme - tous les services qui sont procurés ou fournis via des plateformes basées sur le web - sera réglementé par la loi avant même que la directive sur laquelle travaille actuellement la Commission européenne ne soit en vigueur.

L'OGBL ne veut pas d'une «ubérisation» des plateformes de livraison Le syndicat réclame que le gouvernement légifère à propos des plateformes de livraison dont le modèle économique plonge les livreurs dans des situations précaires.

Une loi sur le travail de plateforme en cours d'élaboration

«Nous ne voulons pas étouffer directement le travail sur plateforme, mais l'encadrer de manière à garantir de bonnes conditions de travail, saines et sûres». Le projet a déjà été présenté aux partenaires sociaux, il doit maintenant passer par le Conseil d'État et être adopté, si possible, avant le mois de juillet.

Georges Engel a également évoqué le plan «Skills» dont le Comité permanent de l'emploi (CPT) a déjà discuté. Il se base sur une étude commandée à l'OCDE et portant sur les connaissances professionnelles qui existent actuellement et celles qui seront nécessaires à l'avenir. «Personne ne travaille aujourd'hui pendant 40 ans chez le même employeur et les travailleurs doivent se former en permanence».

Il s'agit d'une nouvelle loi sur la formation continue qui s'adresse aux entreprises qui ne sont pas encore en difficulté et qui doivent former leurs employés de manière à ce qu'ils ne rencontrent pas de problèmes liés à la numérisation. Une réforme de l'inspection du travail ITM est également en cours et la loi sur le harcèlement moral devrait être votée cette semaine au Parlement.

Georges Engel s'attend également à ce que la discussion sur une éventuelle réduction du temps de travail ait lieu en avril. «Espérons que l'étude commandée sur les avantages et les inconvénients de la réduction du temps de travail soit terminée à ce moment-là», a-t-il souligné. La réforme de la loi sur les conventions collectives a pris du retard. «La pandémie l'a fait reculer. Mais nous avons commandé une étude qui sera ensuite analysée avec les entreprises».

Cet article est paru initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Traduction: Mélodie Mouzon

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.