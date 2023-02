Dans un communiqué commun, la Chambre de commerce et la Chambre des métiers se sont positionnées contre la réforme du bail à usage d'habitation, estimant que ce projet de loi pourrait engendrer une hausse des loyers.

Les chambres professionnelles ne veulent pas de la réforme du bail

Dans un communiqué commun, la Chambre de commerce et la Chambre des métiers se sont positionnées contre la réforme du bail à usage d'habitation, estimant que ce projet de loi pourrait engendrer une hausse des loyers.

Portée par le ministre du Logement, Henri Kox (déi Gréng), la réforme de la loi du bail à loyer est loin de mettre tout le monde d'accord. Si l'homme politique voit derrière ces amendements proposés par le gouvernement une protection accrue pour les locataires, les chambres professionnelles sont loin de voir le texte d'un même œil.

Présentée en détail au cours du mois d'octobre 2022, cette réforme prévoit notamment d'obliger les propriétaires à faire preuve de plus de transparence. Ces derniers devront divulguer le montant du capital investi dans le contrat de bail, et auront par ailleurs l'obligation de se conformer à un plafond de loyer annuel maximal réduit à un taux de 3 à 3,5% pour les passoires énergétiques.

Critiquée par les partis d'opposition, à l'image du CSV, mais aussi remise en cause par le cabinet JLL, cette réforme a plus récemment fait l'objet d'un avis négatif communément rédigé par la Chambre de commerce et la Chambre des métiers. Ces dernières se disent «fermement opposées à ces amendements qui n'auront que très peu d'incidences positives en termes d'impact sur l'évolution des loyers», dans un communiqué de presse mis en ligne ce lundi 13 février.

Un investissement moins attractif

Aux antipodes de l'argumentation du ministre du Logement, les deux entités estiment que ces amendements envoient un ensemble de signaux négatifs aux investisseurs, qui pourraient fortement affecter l'offre sur le marché locatif. De quoi conduire à une hausse des loyers, selon les chambres professionnelles, qui rappellent qu'une augmentation continue de la demande de location est bien présente.

Additionnés à d'autres réformes, à l'image de celle portant sur l'amortissement pour immeubles locatifs, les textes sur l'abaissement du taux de rendement maximal et la décote du capital investi dès deux années d'existence du bien risque d'impacter négativement l'attractivité de l'investissement dans l'immobilier locatif neuf, alertent les institutions.

Alors que le nombre d'autorisations de bâtir délivrées pour de nouveaux logements a déjà baissé de 27% en 2022 par rapport à l'année précédente, les chambres professionnelles craignent le pire. Le défaut d'investisseurs pourrait, au-delà de réduire l'offre sur le marché locatif, «conduire à une baisse importante de l'activité de ce secteur avec comme conséquence des pertes d'emploi».

Faisant écho au signal d'alarme tiré en fin d'année 2022 par la Chambre des métiers et la Fédération des artisans, cet avis conjoint prend compte du contexte économique actuel auquel s'ajoute la hausse des taux d'intérêt. «Afin de maintenir un niveau de construction suffisant tant pour faire face aux besoins du pays que pour préserver l'emploi dans le secteur immobilier, il s'avère essentiel de maintenir l'attractivité de l'investissement dans l'immobilier locatif», concluent les deux chambres.

