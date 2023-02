L'entreprise ferroviaire luxembourgeoise souhaite attirer de futurs travailleurs et a lancé à cette fin la campagne en ligne "Missions that rock".

Les CFL veulent recruter plus de 500 personnes en 2023

Les chemins de fer luxembourgeois (CFL) ont l'intention de recruter plus de 500 personnes en 2023. Parmi celles-ci, 300 postes seront consacrés spécifiquement au transport de passagers (rail et route).

Anticipant le départ à la retraite de certains travailleurs et le développement de nouveaux domaines d'activité, l'entreprise souhaite attirer de futurs travailleurs et, à cette fin, a lancé la campagne en ligne «Missions that rock».

La campagne consiste en la diffusion de clips vidéo présentant les différentes professions pour lesquelles il existe des postes vacants dans l'entreprise.

Actuellement, les CFL, premier employeur du pays, emploient environ 5.000 salariés. Plus d'informations sur les différents emplois sont à retrouver sur le site des CFL.

Cet article a été initialement publié sur le site de Contacto.

(Traduction: Thomas Berthol)

