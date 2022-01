Les CFL annoncent la construction d’un nouveau bâtiment de la direction générale sur la place de la Gare. Le nouveau siège social pourra accueillir jusqu’à 1.200 collaborateurs et permettra aux CFL de continuer d’évoluer.

Luxembourg 4 5 min.

Sur la place de la Gare

Les CFL dévoilent leur nouveau siège

Simon Laurent MARTIN Les CFL annoncent la construction d’un nouveau bâtiment de la direction générale sur la place de la Gare. Le nouveau siège social pourra accueillir jusqu’à 1.200 collaborateurs et permettra aux CFL de continuer d’évoluer.

C'est un projet pour le moins colossal qui a été dévoilé par les Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL) ce mardi. La société nationale a levé le voile sur le nouveau bâtiment de la direction générale qui verra le jour sur la place de la Gare, en plein dans le centre donc. Les CFL l'assurent: tout sera fait pour préserver le patrimoine et l’héritage d’un bâtiment historique, situé sur l’une des places les plus emblématiques du quartier de la gare de Luxembourg.

Les CFL se veulent «pionniers de la conduite autonome» Destinées notamment à améliorer le nombre de places assises disponibles, les 34 nouvelles rames prévues pour entrer en service d'ici 2026 doivent aussi intégrer un système de contrôle automatique. Objectif: améliorer l'efficacité de la gestion du réseau.

À côté de l’aspect patrimonial, le projet de construction du bâtiment tiendra compte de nombreux éléments, dont des réflexions au niveau de l’économie circulaire, le recours à des technologies et concepts innovateurs ou encore la valorisation du quartier de la gare.

Début de chantier en 2023

Le début des travaux est prévu pour début 2023 et s’étendra jusqu’à la fin de 2026. Depuis leur création en 1946, les CFL ont connu une évolution importante de l’entièreté de leurs activités. «Durant leurs 75 ans d’existence, les CFL sont en pleine mue et actifs dans des domaines d’activité variés, tels que l’activité voyageurs, le fret et la logistique, l’immobilier, la gestion d’infrastructure, le tourisme, et le carsharing, pour continuer de répondre aux attentes et besoins changeants de leurs clients», explique la société dans un communiqué.

Ces chers transports publics Gratuits, bus, trains, tram le sont pour les usagers, pas pour l'Etat luxembourgeois. Ainsi pour 2022, le gouvernement prévoit 690 millions d'euros pour assurer le bon fonctionnement de ces réseaux.

Des évolutions qui demandent l’emploi de nouveaux collaborateurs aux nombreux talents ainsi que des environnements de travail capables de répondre aux besoins et aux standards actuels en termes d’aménagement des surfaces administratives. « Le nouveau bâtiment sera parfaitement en ligne avec notre stratégie qui prône une utilisation responsable des ressources. Il nous permettra ainsi de baisser les niveaux des consommations d’énergie et d’eau et bénéficiera d’excellentes certifications énergétiques. Le projet combinera l’ancien avec le nouveau et ne conservera pas seulement le patrimoine, mais contribuera également à valoriser le quartier de la gare », explique Marc Wengler, directeur général des CFL.

Pour la réalisation de ce projet, un appel d’offres européen a été lancé en 2020. «Les CFL sont ravis qu’entre les cinq dossiers participants, le groupement luxembourgeois d’architecture et d’urbanisme METAFORM et les bureaux d’études INCA et BOYDENS ont été retenus, après une analyse pluridisciplinaire et complexe, pour la réalisation de ce projet ambitieux. En tant qu’entreprise socialement responsable, les CFL s’engagent pour la conservation du patrimoine bâti au niveau de la gare de Luxembourg».

Le nouveau siège sera particulièrement moderne. Photo: Metaform

Pour cette raison, les CFL ont choisi, plutôt que de détruire, de conserver des parties importantes de ce véritable témoin de l’architecture et plus globalement de l'époque des années 1950. À cet effet, les éléments typiques de l’architecture des années 1950, comme les façades principales donnant sur le parvis, le noyau central, l’escalier d’entrée et la fresque murale en mosaïque dans le hall d’entrée du bâtiment situé 9, place de la Gare, ont été entièrement intégrés dans le nouveau concept.

La gare de Rodange poursuit son lifting Les 151 millions d'euros d'investissements prévus sur le site permettront d’accroître les capacités passagers et fret mais aussi de faciliter la vie des usagers arrivant sur place en voiture.

D’autres éléments, comme la façade côté quai I, celle de la cour intérieure, ainsi que le pignon côté Nord seront également partiellement conservés. Une approche qui permettra de poursuivre l’un des objectifs proclamés du projet de refonte du bâtiment de la direction générale, à savoir la protection du patrimoine bâti de ce quartier de la Ville de Luxembourg. Dans ce contexte, l’aménagement d’un immeuble qui, grâce à des concepts innovateurs, combine la structure existante avec une extension aux espaces lumineux et modernes représente une véritable valeur ajoutée.

D’autres plus-values couvertes dans le cadre de ce projet sont l’amélioration de l’accessibilité du nord de la gare pour les piétons et cyclistes, ainsi que la création d’une liaison cyclable moyennant l’élargissement de la rue du Chemin de Fer. À cela s’ajoute l’assainissement de la rue Fort Neipperg via l’extension créée dans le cadre du projet. «Grâce à une excellente collaboration avec le Service des Sites et Monuments Nationaux ainsi qu’avec la Ville de Luxembourg, le projet contribuera à l’amélioration de l’image du quartier de la gare», se réjouit la société.

Un concept de construction profondément durable

Pour la construction du bâtiment actuel dans les années 1950, non loin de 1.000 m³ de béton ont été nécessaires. Avec une empreinte carbone de 240kg de CO2 par mètre cube de béton produit, une masse de près de 1.000 tonnes de gaz à effet de serre a été rejetée dans l’atmosphère lors de sa construction. À côté des réflexions en termes de protection du patrimoine bâti, le maintien de la structure principale permet donc de réduire considérablement l’empreinte carbone du nouveau projet.

4 La place de la Gare en mai 1958. Photo: Théo Mey/Photothèque vdl

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. La place de la Gare en mai 1958. Photo: Théo Mey/Photothèque vdl Près de 1.000 m3 de béton ont été nécessaires pour construire le bâtiment. Photo: D. R. Le bâtiment en 1958. Photo: Théo Mey/Photothèque vdl Près de 1.000 tonnes de gaz à effet de serre ont été rejetées dans l’atmosphère lors de la construction du bâtiment. Photo: D. R.

Pour compléter ces efforts, les CFL ont opté pour un concept énergétique misant sur le réchauffement et le refroidissement du bâtiment par dalle active, réversible et couplé au système de ventilation. D’autres solutions innovatrices et durables sont l’installation de panneaux hybrides, produisant aussi bien de l’électricité que de la chaleur, et la mise en place d’un système de récupération des eaux pluviales et grises pour alimenter les espaces verts et sanitaires du nouveau bâtiment. Des technologies donc, qui permettent de réduire activement le besoin en ressources au sein du nouveau bâtiment et grâce auxquelles, les CFL visent une certification internationale BREEAM du niveau «Excellent», qui mesure la performance environnementale des bâtiments.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.