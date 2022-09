Suite à l'effondrement du tunnel de Schieburg, survenu le 27 août, les CFL ont annoncé la mise en place de bus de substitution.

Effondrement du tunnel de Schieburg

Les CFL assurent les bus de substitution

Samedi 27 août, malgré les dispositifs de sécurité (ancrages) liés aux travaux de maintenance, un éboulement de roche s'est produit dans le tunnel de Schieburg entre Kautenbach et Wilwerwiltz. S'il n'a fait aucun blessé, cet incident suscite bien des interrogations et les CFL ont d'ores et déjà programmé des analyses approfondies afin d'en déterminer les causes.

Une fois en possession de ces rapports, les CFL assurent qu'il sera «possible de définir un plan de travail durable pour permettre une remise en service de la circulation en toute sécurité sur le tronçon concerné qui ne se fera pas avant le 11.12.2022.»

D'ici-là, la compagnie ferroviaire annonce, après consultation avec les communes concernées, le ministère de la Mobilité et des Travaux publics ainsi que l’administration des transports publics, mettre à disposition un service de substitution par bus.

Ainsi, à partir de ce lundi 12 septembre, une ligne Clervaux - Ettelbruck (temps approximatif du trajet: 42 minutes). Des bus circuleront entre Clervaux et Kautenbach et desserviront les arrêts Drauffelt et Wilwerwiltz (temps approximatif du trajet: 34 minutes).

La ligne RGTR 174 (Troisvierges – Hosingen) va être renforcée par un service supplémentaire par heure et uniquement dans le sens nord – sud pendant les heures de pointe en matinée et sud – nord pendant les heures de pointe en soirée.

Deux services en heure de pointe

Les voyageurs qui emprunteront la ligne RGTR 179 (Clervaux – Ettelbruck) bénéficieront de deux services par heure et par direction en heures de pointe. Un seul en dehors de ces créneaux. Même chose sur la ligne 170 qui rallie Weiswampach à Ettelbruck. À noter que certains P&R supplémentaires vont être mis à disposition afin d'améliorer les accès aux lignes RGTR le long de la N7.

Pour rappel, à partir du 12 septembre 2022, les trains en provenance de Luxembourg auront pour terminus Kautenbach. Ceux venant de Liège s'arrêteront à Clervaux. En conséquence, en semaine, les voyageurs qui empruntent le tronçon Gouvy – Troisvierges – Clervaux auront un train par heure au lieu de deux.

Ceux empruntant le tronçon Luxembourg – Ettelbruck pourront compter sur deux trains par heure quel que soit leur arrêt. Ces deux trains continueront ensuite vers Diekirch. L'un effectuera les arrêts suivants: Luxembourg ‐ Pfaffenthal‐Kirchberg ‐ Dommeldange ‐ Walferdange ‐ Mersch – Ettelbruck. Celui-ci continuera ensuite son chemin vers Kautenbach tout en s'arrêtant à Michelau et Goebelsmühle. Enfin, les voyageurs de la ligne Kautenbach – Wiltz disposeront d'un train par heure au lieu de deux. Celui-ci fera une halte à Merkholtz.

