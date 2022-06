Malgré un nombre de passagers toujours aussi morose, le groupe a réalisé pour la première fois un chiffre d'affaires supérieur à un milliard d'euros.

Bilan annuel

Les CFL affichent un résultat record pour l'année 2021

Thomas KLEIN Malgré un nombre de passagers toujours aussi morose, le groupe a réalisé pour la première fois un chiffre d'affaires supérieur à un milliard d'euros.

L'année 2021, proclamée «Année européenne du rail», a permis au groupe CFL d'enregistrer un résultat record. L'entreprise a ainsi clôturé l'exercice avec un bénéfice consolidé de 20,9 millions. Par rapport à 2020, le résultat net a augmenté de 16,3 millions, passant de 4,6 millions en 2020 à 20,9 millions en 2021.

En 2019, année précédant la crise sanitaire, le bénéfice s'élevait encore à 17,8 millions d'euros. C'est ce qu'a annoncé l'entreprise lors de sa conférence de bilan ce lundi. Le chiffre d'affaires net du groupe dépasse donc pour la première fois le seuil du milliard d'euros et passe de 915,9 millions en 2020 à 1 001,7 millions d'euros en 2021, soit une hausse de 9,37 % par rapport à l'année précédente, marquée par la pandémie.

En ce qui concerne le nombre de passagers transportés, la compagnie n'a toutefois pas encore atteint les chiffres d'avant la pandémie. Si 25 millions de personnes prenaient encore le train au Luxembourg en 2019, ce chiffre n'était que de 16,6 millions en 2021, contre 14,5 millions en 2020.

Bon résultat pour la division fret

Dans la branche fret, le groupe a enregistré un résultat net de six millions d'euros, soit 5,2 millions de plus qu'en 2020. «Dans ce domaine, il convient de souligner que l'année 2021 a été marquée par le lancement d'une nouvelle liaison intermodale entre le terminal de Bettembourg-Dudelange et Rostock, complétant ainsi l'offre vers l'Allemagne du Nord et la Scandinavie, et par la reprise de la liaison intermodale avec Poznan», écrit l'entreprise dans un communiqué de presse.

Dans le courant de l'année 2021, le nouveau Secure Road Center (CRS) et le nouvel atelier technique CFL sur le site de Bettembourg-Dudelange ont également été mis en service. En ce qui concerne l'infrastructure ferroviaire, les CFL ont investi, pour le compte du Fonds ferroviaire, un montant de 288,4 millions d'euros (+11,1% par rapport à 2020) dans la modernisation, l'extension et l'entretien du réseau, précise l'entreprise. L'an dernier, le groupe a recruté 430 nouveaux collaborateurs, ce qui porte son effectif à 4.968 personnes.

