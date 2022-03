Les listes d'attente s'allongent pour les femmes victimes de violence domestique. Taina Bofferding, ministre de l'Égalité entre les femmes et les hommes, tempère.

De longues listes d'attente

Les centres pour femmes en détresse sont pleins

Les statistiques font froid dans la dos. En 2020, il y a eu au total 1.640 affaires entrées au Parquet pour les infractions liées à la violence domestique. En 2019, ce chiffre grimpait même à 1.692 affaires. S'il faut noter que les victimes de ces affaires peuvent être autant des femmes que des hommes, les femmes représentent dans une grande partie des cas les victimes.



C'est dans ce contexte que des structures existent pour accueillir ces personnes victimes de violence domestique. On parle notamment du centre d’accueil pour femmes en détresse. Là, ces dernières, qu'elles soient avec ou sans enfants, sont accueillies en urgence et hébergées. Une aide spécialisée sous forme d’un accompagnement social, psychologique, juridique et/ou éducatif adapté à leurs besoins individuels est prévu.

Ces structures sont donc en quelque sorte une bouffée d'oxygène pour ces femmes. Toutefois, les centres sont confrontés à une très forte demande. Un constat souligné par la députée Chantal Gary (déi Gréng) au détour d'une question parlementaire adressée à la ministre de l'Égalité entre les femmes et les hommes Taina Bofferding (LSAP).

Toujours une réalité

Cette dernière, consciente du fait que la violence domestique reste une réalité quotidienne au Luxembourg, a rappelé que la mise à disposition de logements est un pilier essentiel de la lutte contre ce fléau. «Le Luxembourg dispose à cette fin d’un réseau de partenaires qui gèrent des structures d’accueil assurant l’hébergement et la prise en charge psychosociale de femmes ayant subi des violences domestiques. Actuellement, il existe sept centres d’accueil classiques pour femmes en détresse gérés par des gestionnaires du ministère de l’Egalité entre les femmes et les hommes (MEGA): le «Fraenhaus» et la «Macou» de Femmes en Détresse a.s.b.l., le «Foyer Sud» du Conseil national des femmes luxembourgeoises, le «Foyer pour femmes en détresse» de la Fondation Pro Familia ainsi que le «Eeschweiler Haus», le «Foyer Paula» et le «Foyer Sichem» de la Fondation maison de la porte ouverte», a détaillé la ministre dans sa réponse parlementaire.

Ces structures disposent d’un total de 166 lits. Une capacité qui n'a pas augmenté depuis 2020. Malheureusement, à en croire la ministre, les centres d'accueil pour femmes en détresse sont littéralement pleins. En effet, en moyenne, pas moins de 48 femmes sont en attente d’une place dans un centre d’accueil classique. «Je tiens toutefois à souligner que nos gestionnaires disposent d’un côté de chambres d’urgence et que mon ministère est, d’un autre côté, disposé à financer des chambres d’hôtel afin de loger temporairement des femmes ayant besoin d’une prise en charge urgente», tempère la ministre.

Des logements de deuxième phase

Outre la prise en charge dans des centres d’accueil classiques, les gestionnaires du MEGA gèrent également des logements de deuxième phase qui peuvent accueillir des usagères plus autonomes suite à leur départ d’un centre d’accueil. Ces structures permettent à la fois de désengorger les centres d’accueil et de préparer les femmes logées à une vie autonome. «En raison de la pénurie de logements sociaux disponibles et malgré les efforts constants de nos gestionnaires d’élargir leur contingent de logements sociaux, les séjours dans nos structures deviennent plus longs, une évolution qui a aussi un impact sur la rotation dans nos structures. Consciente de cette situation, je soutiens les gestionnaires dans leur volonté de mettre à disposition de nouveaux logements, surtout des logements de deuxième phase, en coopération avec des propriétaires privés, des communes et des acteurs du secteur public», assure Taina Bofferding.

