Les cavalcades font leur grand retour au Luxembourg

Vos déguisements sont-ils prêts? Plusieurs cavalcades sont de nouveau organisées à travers le Luxembourg pour célébrer le carnaval.

(tb avec Jean-Philippe Schmit) - Cette année, c'est la bonne! La plupart des communes avaient renoncé à organiser leur cavalcade en 2022 en raison des restrictions sanitaires liées au covid. L'année 2023 signe cette fois-ci leur grand retour. Le coup d'envoi est donné par la ville de Diekirch. La commune du Nord organise ce dimanche 19 février sa 55e cavalcade, après un carnaval organisé exceptionnellement en mai en 2022 et qui avait attiré plus de 10.000 visiteurs.

«Malgré la guerre en Ukraine, la crise énergétique et l'inflation qui préoccupent ici de nombreuses personnes, nous ne devons pas perdre notre optimisme et ne pas oublier de célébrer le carnaval», confie le bourgmestre Claude Thill (LSAP) dans la brochure de présentation.

A 14h30, l'âne Louis s'élancera le long de la route de Larochette et conduira le cortège. Il s'est entraîné dur pour cela. « Depuis deux mois, il va à la salle de sport une fois par semaine pour être prêt pour le grand jour », explique Sandro Dimola en rigolant.

Près de cinq tonnes de bonbons et de chocolats distribués à Diekirch

Il lui faudra environ trois heures pour arriver à destination sur l'avenue de la Gare, à 2,2 km de là. La fête sera terminée vers 19 heures dimanche, lorsque la police rouvrira les rues à la circulation. Ce sera un réveil brutal pour certains fêtards de la cavalcade. Le comité d'organisation a un conseil pour faire face à une gueule de bois : «Ne vous plaignez pas, fermez les yeux et passez à travers», dit Dimola.

Près de cinq tonnes de bonbons et de chocolats seront lancés depuis les chars lors du cortège.

Les dépenses des organisateurs s'élèvent à environ 150.000 euros. De nombreux sponsors soutiennent l'événement. Le comité d'organisation travaille depuis dix mois sur l'édition de cette année, qui implique 1.800 personnes.

Tout sera prêt pour dimanche, assure Sandro Dimola. Le comité organisateur attend entre 20.000 et 25.000 visiteurs. Chaque individu est invité à revêtir un costume le plus original possible.

Le prix d'entrée à l'événement s'élève à sept euros et n'a pas augmenté, malgré l'inflation. A noter: l'entrée coûte cinq euros si elle est achetée à l'avance. Chaque billet vous donne droit de participer à une tombola où vous pouvez gagner 400 euros. L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de douze ans.

Trois nouveaux bus P+R pour rejoindre la cavalcade Plusieurs accès seront fermés en amont de la cavalcade. Les transports en commun sont le moyen le plus simple pour rejoindre la cavalcade à Diekirch. Car dès dimanche midi, la police bouclera les rues et les laissera aux fêtards. Les organisateurs précisent que «tous les parkings de la ville de Diekirch» resteront ouverts. À cette fin, trois nouveaux bus P+R ont été introduits pour emmener les visiteurs du parking Deich à Ettelbruck, de Fridhaff et de Stegen à Diekirch et vice-versa. Plus d'informations à ce sujet sur le site cavalcade.lu

Un «jury indépendant de l'organisateur» apprécie et évalue les groupes participant au défilé. Le meilleur groupe de piétons et de musique remporte 500 euros. L'an dernier, ce prix était allé au groupe «Étoile Cap Vert sous le rythme de la Cavalcade». Dans la catégorie voiture à thème, le gagnant sera également récompensé par 500 euros. En 2022, la Jeunesse Heinescht avait gagné avec la voiture «Alice au Pays des Merveilles».



La fête continue dans d'autres communes

Une semaine après Diekirch, ce sera au tour de la commune de Schifflange de prendre le relais. La cavalcade y démarrera le dimanche 26 février à 15h et sera suivie d'une fête du carnaval à partir de 17h dans le hall polyvalent.

D'autres rendez-vous sont encore prévus tout au long du mois de mars. Les amoureux du carnaval pourront faire la fête et lancer des confettis à foison à Esch-sur-Alzette (05/03), Kayl (12/03), Wasserbillig (18/03), à Pétange et Remich (19/03).





