Les casemates de la Pétrusse rouvriront le 5 juin

Thomas BERTHOL Lydie Polfer a annoncé ce mercredi, lors d'un point presse, la réouverture des casemates de la Pétrusse et le retour traditionnel de la Fête nationale, ainsi que de la Schueberfouer.

«Les casemates près de la Gëlle Fra vont enfin pouvoir rouvrir à partir du 5 juin», s'est réjouie Lydie Polfer (DP) ce mercredi lors du City breakfast, le rendez-vous mensuel avec la presse à l'Hôtel de Ville. «Il s'agit de quelque chose de très spectaculaire et intéressant», a souligné la bourgmestre. Elle s'est contentée de dire qu'un dispositif de lumières et de scénographie était mis en place sans en dévoiler plus. Le grand-duc Henri visitera, pour sa part, le site dès le 2 juin, avant le grand public, donc.

Retour à la normale pour la Schueberfouer Les fans de la Fouer poussent un soupir de soulagement. Vu la situation sanitaire actuelle, la plus grande fête populaire du pays pourra à nouveau avoir lieu comme d'habitude cette année.

Inscrites au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1994, les casemates étaient fermées depuis 2015. En mars 2021, il avait été constaté que différents parapets à la sortie ne répondaient plus aux exigences de sécurité. Une restauration détaillée devant ainsi être entreprise.

Les casemates, parmi les attractions principales du pays

«On voit que les touristes sont de retour et que le samedi de nombreuses personnes viennent en ville, nous nous en réjouissons. Et les casemates permettront ici d'être une attraction supplémentaire», a observé Lydie Polfer. Interrogé lors du déjeuner traditionnel du gouvernement avec la presse ce mercredi, Lex Delles (DP) a dit saluer cette réouverture. Le ministre du Tourisme a souligné que les casemates font même partie des trois attractions touristiques principales du Luxembourg avec le château de Vianden, et le Parc merveilleux de Bettembourg.

Les casemates près de la Gëlle Fra rouvriront à partir du 5 juin. Photo d'archives: Gerry Huberty

Lex Delles a aussi constaté le retour des touristes, et se dit optimiste quant au retour d'une fréquentation touristique de 2019, soit avant la pandémie de covid: «La saison a bien commencé, nous avons des hôtels qui ont déjà des réservations jusqu'en septembre.» Contacté, le ministère du Tourisme indique qu'en 2021 il y avait 974.000 nuitées réservées dans des hôtels, soit 16% de plus qu'en 2020.

Réouverture du bateau pirate avant la Fête nationale «L'envergure des alentours du bateau a été sous-estimée», a reconnu le premier échevin Serge Wilmes (CSV) lors du City breakfast. Les travaux du bateau pirate devaient initialement se terminer pour Pâques, mais finalement, les enfants pourront profiter de nouveau de ce terrain de jeu aux alentours de la mi ou de la fin juin. «Nous espérons que la réouverture se fera avant la Fête nationale du 23 juin, ça manque beaucoup aux enfants», a indiqué Serge Wilmes.

Après la réouverture des casemates de la Pétrusse, il faudra encore patienter pour celles du Bock. La date n'est pas encore connue, d'après le Luxembourg City Tourist Office. Elles avaient été fermées en raison du confinement. Des travaux de rénovation y sont également en cours.



En attendant, Lydie Polfer a par ailleurs annoncé ce mercredi le retour de la traditionnelle Fête nationale, avec la retraite aux flambeaux sur le boulevard Roosevelt, et un feu d'artifice le 22 juin. La Schueberfouer fera aussi son retour comme en 2019, avec la «Kiermes wéi fréier» (foire comme autrefois) sur la Kinnekswiss à partir de ce vendredi 20 mai.

