Les cas positifs repartent à la hausse

Si aucun nouveau décès n'est venu allonger la liste des victimes du covid-19 au Luxembourg, le ministère de la Santé recense 48 nouvelles infections au covid-19 ce mercredi. Un nouveau bond en avant après les chiffres enregistrés lundi et mardi.

Luxembourg 3 min.

Ce mercredi, le ministère de la Santé annonce 48 nouvelles infections dépistées parmi les résidents, sur un total de 9,991 tests réalisés endéans les dernières 24 heures. Soit un ratio de 7,67 pour 100.000 habitants. Une tendance qui repart à la hausse en ce milieu de semaine, après les valeurs de 10 et de 14 enregistrées lundi et mardi. Le ministère de la Santé estime le nombre d'infections actuellement actives au pays à 607, alors que 6.292 personnes sont considérées comme officiellement guéries.

Six mois après le début de la pandémie et alors que la Task Force covid-19 s'attend à une hausse des infections au Luxembourg durant ce mois de septembre, 8.451 infections ont été recensées au total. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Nouvelle réjouissante, depuis le 17 août, plus personne n'est décédé des suites du covid-19 au Luxembourg. En tout, le virus a fait 124 victimes au Grand-Duché depuis le 12 mars, essentiellement des octogénaires. Le mois d'avril s'est avéré le plus meurtrier avec 67 décès.



S'agissant des hospitalisations, le chiffre a quelque peu augmenté depuis la fin de semaine dernière passant, ce mercredi, à 23 personnes prises en charge en soins normaux. Aucun malade du covid n'étant actuellement soigné en réanimation.

Enfin, le taux de reproduction effectif du virus reste tout juste au-dessus de l'unité, et s'établit à 1,01.

A l'échelle mondiale, la pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 898.503 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre. Plus de 27,6 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 18,3 millions sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 189.698 décès pour 6.328.054 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 127.464 morts pour 4.162.073 cas, l'Inde avec 73.890 morts (4.370.128 cas), le Mexique avec 68.484 morts (642.860 cas), et le Royaume-Uni avec 41.586 morts (352.560 cas). Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 91 décès pour 100.000 habitants.

Le Premier ministre français Jean Castex (à g., au côté de Christian Prudhomme) a été testé négatif Photo: AFP

Par ailleurs, la Commission européenne a annoncé ce mercredi avoir trouvé un accord préliminaire pour obtenir 200 millions de doses d'un potentiel vaccin contre le coronavirus développé par l'alliance germano-américaine Biontech/Pfizer, avec l'option d'en acquérir 100 millions de doses supplémentaires. De son côté, le Premier ministre français Jean Castex, qui a côtoyé le directeur du Tour de France contaminé par le coronavirus, a été testé «négatif». M. Castex avait pris place samedi dans une voiture aux côtés de Christian Prudhomme pour suivre la 8e étape de la course cycliste.

