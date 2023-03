Malgré des températures plus clémentes ces derniers jours, les virus du covid-19 et de la grippe circulent toujours activement dans le pays, malgré une légère baisse des contaminations en ce qui concerne le coronavirus.

Epidémies au Luxembourg

Les cas de grippe ont augmenté de 34% en une semaine

Le printemps est arrivé, les températures deviennent plus clémentes mais les virus sont toujours là.

Celui du covid-19 circule toujours activement dans le pays, même si on observe une certaine stabilisation pour la semaine du 13 au 19 mars. 1.767 cas ont été recensés, contre 1.784 cas la semaine précédente (-1%). Parmi toutes ces infections, plus de la moitié (56,2%) sont des réinfections.

Le variant recombinant XBB.1.5 reste le plus fréquent et représente 50% des contaminations. Le variant recombinant XBB.1.9, qui devient le deuxième variant le plus fréquent, représente 20% des infections.

Le coronavirus continue à faire des victimes. Deux personnes sont décédées des suites du covid-19 la semaine dernière. Dans les hôpitaux, la situation se stabilise également. 17 personnes ont été admises en soins normaux entre le 13 et le 19 mars, contre 19 la semaine précédente. Plus aucun lit n'est occupé dans les soins intensifs actuellement. La moyenne d’âge des patients hospitalisés est de 68 ans.

93 doses administrées

93 doses ont été administrées entre le 13 et le 19 mars. A l'heure actuelle, 474.988 personnes présentent un schéma vaccinal complet, ce qui correspond à un taux de vaccination de 79% par rapport à la population vaccinable (la population âgée de plus de 5 ans).

532 cas de grippe

Si l'épidémie de covid affiche une accalmie, ce n'est pas le cas de la grippe. Par rapport à la semaine précédente, les cas ont augmenté de 34%, passant de 397 à 532. Le virus influenza de type B est prépondérant actuellement.

