Pandémie au Luxembourg

Les cas de covid et de grippe toujours en hausse

Mélodie MOUZON Les nouvelles infections au coronavirus ont progressé de 11%. L'épidémie de grippe ne s'essouffle pas non plus puisque 20% de cas supplémentaires ont été enregistrés la semaine dernière.

Pas d'accalmie sur le front des épidémies. Alors que la loi covid prend fin le 31 mars prochain et que les masques tomberont dès avril dans les lieux où ils étaient encore obligatoires, le virus du covid continue de circuler activement dans le pays, trois ans après le début déclaré de la pandémie dans le pays.

Le 32e règlement covid, mais pas encore de loi sur les pandémies La commission de la santé publique se félicite de la suppression de l'obligation de porter un masque. De son côté, le CSV souhaite avoir davantage de précisions.

Les cas ont augmenté de 11,1% durant la semaine du 6 au 12 mars par rapport à la semaine précédente. 1.784 nouvelles infections ont été enregistrées, contre 1.606 la semaine précédente. Plus de la moitié de ces cas (54,6%) étaient des réinfections.

Actuellement, c'est le variant XBB.1.5 qui est le plus fréquent (50,8% des cas). Le variant Omicron BQ.1 représente quant à lui 13,3% des nouvelles infections.

19 patients hospitalisés

Le covid a fait une victime de plus la semaine dernière, une personne appartenant à la population âgée de 80 ans et plus.

Les admissions de patients covid-19 positifs dans les hôpitaux ont légèrement augmenté, passant de 16 à 19 malades hospitalisés en soins normaux. Un lit est actuellement occupé aux soins intensifs. La moyenne d’âge des patients hospitalisés est de 65 ans.

101 doses de vaccin en une semaine

En ce qui concerne la vaccination, celle-ci se poursuit mais à un rythme beaucoup plus lent qu'il y a quelques mois. 101 doses ont été administrées entre le 6 et le 12 mars, portant le nombre de personnes disposant d'un schéma vaccinal complet à 474.981, soit 79% de la population vaccinable (les 5 ans et plus).

Rappelons que les centres de vaccination ont tous fermé leurs portes. Pour recevoir une injection, il faut se rendre chez son médecin généraliste, chez un pédiatre ou dans les pharmacies. La liste des lieux où se faire vacciner est disponible sur le site Impfen.lu.

20% de cas de grippe en plus

Le virus influenza reste lui aussi particulièrement actif en cette fin d'hiver. Entre le 6 et le 12 mars, les cas de grippe ont progressé de 20,2% par rapport à la semaine précédente, passant de 322 à 387. C'est le virus influenza de type B qui est prépondérant à l'heure actuelle.

