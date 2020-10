Les services du ministère de l'Education nationale annoncent que 83 élèves ont contracté le virus durant la première semaine du mois d'octobre. Une tendance à la baisse par rapport à la dernière publication.

Les cas de covid-19 dans les écoles en baisse

(ER) - En parallèle à la rétrospective diffusée par le ministère de la Santé, le ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a décidé de jouer la transparence en communiquant désormais le bilan chiffré des élèves et enseignants testés positifs au Covid-19.



Entre le 2 et le 9 octobre, «aucune nouvelle chaîne d'infection n'a été constatée dans les écoles et lycées au Luxembourg», même si l'un ou l'autre cas ont été recensés précise le communiqué du ministère. Si aucun cas positif n'a pu être attribué à une chaîne d'infection au sein même d'une école, 83 élèves ont tout de même contracté le virus entre le 2 et le 9 octobre, une statistique qui concerne aussi bien les écoles publiques que les écoles privées. Pour rappel, début octobre, les chiffres faisaient état de 167 garçons et filles scolarisés au Grand-Duché infectés par le coronavirus.

Depuis la rentrée scolaire, ce chiffre s'élève à 232 élèves et 50 enseignants diagnostiqués positifs au covid-19 dans tous les secteurs de l'enseignement: fondamental, primaire et secondaire.

Par ailleurs, le ministère a rappelé que le port du masque restait obligatoire dans les vestiaires et gymnases avant et après les cours d'éducation physique et de natation et qu'une attention particulière devait être portée aux contacts entre adultes. Les gestes barrières doivent être rigoureusement respectés, aussi bien lors des contacts entre professionnels que lors des contacts avec les parents d'élèves.

La lecture de ces résultats semble donc renforcer le sentiment du ministre Claude Meisch (DP). Le ministre de l'Education nationale aime rappeler régulièrement que dans la majorité des cas, les contaminations se produisent «en dehors des établissements scolaires eux-mêmes». D'où l'importance de «conserver les petits gestes qui font la différence.»

