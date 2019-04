Portée par la hausse des prix des produits pétroliers et des transports de personnes, l'inflation progresse de 0,16% en mars et passe à 2,2%, malgré une forte baisse des prix des fruits et légumes frais.

Les carburants et les transports boostent l'inflation

Marc Auxenfants - En mars 2019, le taux annuel d'inflation a progressé de 0,16 % par rapport au mois précédent, selon le rapport mensuel du Statec publié ce mercredi.

La hausse est en partie portée par l'augmentation des prix pétroliers, de 2,3% pour le diesel et de 3,1% pour l'essence. Le prix du mazout de chauffage augmente lui de 5,1%, a précisé l'office luxembourgeois de la statistique.

Les services de transports de personnes sont la deuxième source de hausse généralisée des prix. Les tarifs des transports aériens enregistrent une croissance de 7,1%, tandis que ceux des chemins de fer grimpent de 5,2%.



Produits frais en baisse

A contrario, l'ensemble des coûts des biens et des services reste quasiment stable à +0,05% par rapport au mois précédent. Si les prix des produits alimentaires diminuent globalement de 0,7% entre février et mars, ceux des fruits frais (-3,9%) et des légumes frais (-6,7%) connaissent les plus fortes baisses.



Les prix de la viande reculent de 1,1%, tandis que ceux du poisson et des fruits de mer augmentent de 0,2%.

En comparaison annuelle, les prix alimentaires ont augmenté de 1.2%.

La hausse de la prochaine indexation des salaires devrait se produire au 4e trimestre 2019, selon une note de conjoncture publiée par le Statec en mars dernier.