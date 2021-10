Pour la vingtième fois, les oisillons ont envahi la rivière, pour la bonne cause. Et c'est ainsi que 1.600 figurines ont amusé des centaines de spectateurs amassés sur les berges.

Les canards jaunes de retour dans l'Alzette

Pour la vingtième fois, les oisillons ont envahi la rivière, pour la bonne cause. Et c'est ainsi que 1.600 figurines ont amusé des centaines de spectateurs amassés sur les berges.

Si le covid-19 avait empêché la tenue de la Duck-Race en 2020, cette année, rien ne pouvait empêcher l'opération de bienfaisance de se tenir. Certes, le régime CoviDCheck s'est imposé au public venu profiter de ce spectacle unique dans l'année, mais la course a bien pu se tenir et 1.600 petits canards jaunes de se presser dans les eaux (tièdes) de l'Alzette. A charge pour les plus rapides d'entre eux de faire gagner un lot à leur généreux sponsor qui avait misé 5 euros sur leur rapidité.

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. A 15h approche, le lâcher ne va plus tarder... Photo : Laurent Blum Après un an d'absence, les généreux canards sont de retour. Photo : Laurent Blum Plus de traces des inondations de la mi-juillet, juste des canards, des canards et encore des canards... Photo : Laurent Blum Histoire qu'aucun canard ne se perde en route, les accompagnateurs ont prévu des guides... Photo : Laurent Blum La foule des grands jours pour le passage de cette faune 100% plastique, 100% générosité... Photo : Laurent Blum Sympas les canetons, ils ont tous pensé à saluer leurs sponsors... Photo : Laurent Blum Difficile de distinguer "son" canard, alors des encouragements pour tous sont venus saluer les oiseaux de passage... Photo : Laurent Blum Et voilà déjà les premiers qui arrivent... Photo : Laurent Blum Le gros du peloton n'a pas tardé à bouchonner sur la ligne d'arrivée. De quoi donner un peu de travail aux bénévoles pour éviter les cancans... Photo : Laurent Blum La course n'a fait que des heureux... et quelques gagnants tout de même aussi... Photo : Laurent Blum La course est passée, mais la fête continue! Photo : Laurent Blum

Au final, l'ensemble des bénéfices récoltés via l'opération de ce 2 octobre reviendront à trois associations. Pour cette 20ème édition, les organisateurs membres de la Table Ronde ont ainsi choisi de soutenir Development Africa, Pharmaciens sans frontières et l'Unicef Luxembourg. Trois associations qui devraient ainsi se partager quelque 70.000 euros.

