Malgré une saison 2022 réussie, l'association de camping Camprilux s'inquiète cependant pour l'avenir.

Luxembourg 2 min.

Bilan de la saison touristique

Les campings sont plus populaires qu'avant la pandémie

Malgré une saison 2022 réussie, l'association de camping Camprilux s'inquiète cependant pour l'avenir.

(SH) - La pandémie de Covid-19 ainsi que les inondations de l'été 2021 ont fortement affecté les exploitants de camping. Toutefois, le tourisme dans ce secteur s'est maintenant rétabli. Comme le fait savoir l'association de camping Camprilux, la majorité des membres sont «très satisfaits de leur saison».

Le tourisme a repris des couleurs au Luxembourg Dans les campings, les hôtels ou les auberges de jeunesse, les touristes étaient au rendez-vous, permettant au Grand-Duché d'enregistrer presque autant de nuitées qu'en 2019.

Le temps ensoleillé de l'été dernier a entraîné un regain d'intérêt pour les activités de plein air et les séjours en camping dans la nature. De nombreux exploitants de camping ont même eu le plaisir d'accueillir plus de clients cette année qu'en 2019, l'année précédant la pandémie. Comme le constate Camprilux dans son bilan, ce ne sont pas seulement les clients des Pays-Bas qui sont revenus, mais aussi ceux d'Espagne, du Danemark, de Suède, de France, de Norvège et de Suisse qui ont séjourné dans les campings luxembourgeois.

Il n'est cependant pas possible de dégager une tendance claire en ce qui concerne la durée du séjour. Alors que certains visiteurs n'ont fait qu'une brève escapade au Luxembourg, d'autres ont passé une période plus longue, voire toutes leurs vacances au Grand-Duché. «Le Luxembourg a trouvé sa place parmi les destinations touristiques», conclut l'association de manière satisfaisante. Il y avait également de grandes différences dans le type d'hébergement : le camping a particulièrement plu aux familles, aux randonneurs et aux débutants. Mais cela n'a pas empêché la demande d'hébergements locatifs.

Coûts énergétiques et manque de personnel

Néanmoins, il n'y a pas que du positif à noter. L'augmentation des coûts de l'énergie pose également des problèmes aux exploitants de camping. Les marges ont baissé et le chiffre d'affaires n'a pas augmenté proportionnellement à la hausse des réservations.

De plus, la pénurie de main-d'œuvre a pris des proportions critiques, selon Camprilux : «La situation difficile sur le marché du travail empêche les établissements de trouver suffisamment de personnel». Certains campings auraient même dû fermer temporairement leur secteur de la restauration. D'une manière générale, on a également remarqué que les visiteurs sont plus économes dans la restauration et les boutiques.

Par conséquent, certains exploitants de camping sont confrontés à un avenir incertain.

Cet article a été publié pour la première fois sur wort.lu/de

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.