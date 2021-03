La police grand-ducale a constaté que ces deux jours de la semaine étaient ceux concentrant le plus de vols dans les habitations, hangars ou commerces. Et cela sur les 1.638 cambriolages enregistrés l'an dernier.

Les cambrioleurs préfèrent les vendredis et samedis

L'épidémie covid qui sévit depuis plus d'un an aura au moins eu un aspect positif : elle aura nui aux malfrats. Ainsi, à l'heure de présenter son bilan 2020, la police grand-ducale ne pouvait que constater la forte baisse des vols commis dans les habitations. Il est vrai qu'entre confinement, couvre-feu et télétravail, difficile pour les cambrioleurs d'opérer en toute tranquillité. Plus de monde à domicile, plus de monde dans le voisinage, voilà qui peut expliquer que le nombre de cambriolages a chuté de 19% d'une année à l'autre.

Reste que les malfaiteurs ont tout de même agi, et 1.638 faits de vol ont été signalés. La plupart de ces cambriolages ont eu lieu dans des maisons dites habitées (1.076 signalements), mentionne Marc Wagner du service de police judiciaire. Les magasins, entreprises, restaurants, baraques de chantier (maisons dites non habitées dans le jargon policier) étant nettement moins ciblés avec ''seulement'' 562 vols commis.

Si les bandits ont donc moins sévi, la pandémie n'a pas empêché les enquêteurs d'agir. Et bien même puisque 390 cambriolages ont pu être élucidés en douze mois. De quoi mener à l'arrestation de 78 personnes, et à l'identification de 153 auteurs présumés qui ont désormais la police aux trousses. Un bilan qui tient non seulement à l'amélioration de la prévention des habitants, mais aussi à de meilleures techniques d'investigation et surtout à une connaissance plus fine des ''habitudes'' des casseurs.

En analysant les modes opératoires en place sur le pays, la police détermine ainsi de mieux en mieux non seulement les zones à risque dans telle ou telle commune mais aussi les créneaux favoris des bandits. Les limiers ont ainsi pu déterminer les mois particulièrement propices au cambriolage (février et septembre en 2020).

Une connaissance allant jusqu'aux jours où les maisons, hangars, boutiques et autres sont le plus visitées par les cambrioleurs. Là, vendredi et samedi terminent à égalité. Le dimanche reste avec le mercredi les deux journées où les voleurs semblent le moins efficaces. Mais là encore, la présence des habitants à domicile doit être le principal obstacle rencontré.

