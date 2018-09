Les caisses à savon ont dévalé les rues de Differdange

Pour gagner cette drôle de course organisée chaque année par la maison de jeunes de Differdange, il faut être le plus rapide et slalomer entre les autres bolides tout en évitant l'accident. Les jeunes s'en sont très bien sortis!

(ChB) - Dimanche, les graines de pilote, âgés de 12 à 17 ans, ont dévalé la pente de la rue J.F.Kennedy à Differdange sous les applaudissements et les cris d'encouragement de leurs proches et des spectateurs.

Après avoir construit eux-mêmes leurs engins, la trentaine de concurrents a pris le départ dans deux catégories: les enfants, nés après 2006, et les ados, nés avant 2005.