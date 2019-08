Les usagers des lignes 60 et 90 des CFL sont entrés dans une nouvelle semaine d'utilisation des transports de substitution, travaux en gare de Bettembourg obligent. La matinée de lundi s’est relativement bien déroulée.

Les bus en relais du rail sans trop de problèmes

(DH) - Pour certains d'entre vous, c'était l'heure de la rentrée ce lundi matin. Si vous avez décidé de venir en train à la capitale, vous n'avez certainement pas été surpris de devoir quitter votre wagon dès l'arrivée à Bettembourg. La fermeture du tronçon jusqu'à la capitale est en effet annoncée depuis janvier. L'interruption de trafic prendra fin au soir du vendredi 23 août.

Infographie: CFL

Arrivés à ce terminus des lignes 60 et 90, vous avez été pris en charge par le personnel des CFL qui vous a indiqué la marche à suivre. «Tout s’est relativement bien passé. Les bus sont arrivés un à un et sont repartis plein, comme en juillet», raconte Thierry. Un sentiment partagé par Camille qui, pour obtenir des renseignements complets, s'est procuré un livret d'informations bien pratique.

L'organisation pour cette semaine sera la suivante: entre 6h et 9h et de 16h à 20h, des autocars circuleront toutes les cinq minutes entre Luxembourg et Bettembourg. Pour des raisons pratiques entre les CFL et les différents prestataires de services de transport, ces bus empruntent l'autoroute A3.

Les bus de substitution se retrouvent donc dans le flux des frontaliers aux heures de pointe. Un choix, contesté, qui a eu le don de susciter un peu d'énervement chez quelques usagers. Mais rien de dramatique toutefois puisque même parfois chargée à certaines heures, la circulation en ce mois d'août reste fluide.

Loin du chaos de juillet

La semaine de travaux au mois de juillet avait, elle, été particulièrement difficile à vivre pour les voyageurs des lignes 60 et 90. La gare de Bettembourg s'était régulièrement saturée et des bus pris d'assaut à chaque fois qu'un train déversait entre 400 et 500 passagers.

A cette occasion, l'association des voyageurs du TER Metz-Luxembourg avait une nouvelle fois proposé des solutions. Elle attend depuis des réponses du ministre des Transports et de la mobilité François Bausch (Déi Gréng).

Perturbations à venir

Les travaux sur les lignes 60 et 90 ne sont pas seuls au planning des CFL, puisque d'autres secteurs seront impactés d'ici peu. Les tronçons entre Ettelbruck et Diekirch et entre Ettelbruck et Troisvierges de la ligne 10 (Luxembourg – Troisvierges – Gouvy) seront ainsi fermés du samedi 24 août au dimanche 15 septembre.

Sur la ligne 30, aucune circulation ferroviaire n’aura lieu entre Oetrange et Trèves, du samedi 24 août au dimanche 8 septembre, ainsi que le week-end des 14 et 15 septembre.



Les CFL effectueront divers travaux de maintenance et de construction et travailleront sur le renouvellement de la gare d'Ettelbruck. Sur le tronçon entre Luxembourg et Ettelbruck, fermé du vendredi 27 septembre, dès 22h, au dimanche 29 septembre, des travaux de finition auront lieu au niveau de l’ancien et du nouveau viaduc Pulvermühle et le renouvellement de la gare de Mersch se poursuivra.



Des voies seront renouvelées en gare de Wecker et entre Manternach et Wasserbillig et des travaux de caténaires sont prévus à Wasserbillig. Le tronçon entre Luxembourg et Oetrange, quant à lui, sera fermé le week-end des 28 et 29 septembre, dans le cadre du réaménagement du tronçon Luxembourg ‒ Sandweiler ‒ Contern.