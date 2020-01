Les bus électriques plus nombreux dans la capitale

La Ville de Luxembourg va commander cette année au moins 17 nouveaux véhicules à moteur 100% électrique. Un plus pour l'environnement qui n'est pas sans poser quelques soucis techniques.

Patrick JACQUEMOT La Ville de Luxembourg va commander cette année au moins 17 nouveaux véhicules à moteur 100% électrique. Un plus pour l'environnement qui n'est pas sans poser quelques soucis techniques.

Volvo a remporté l'appel d'offres de la nouvelle commande de bus passée par la Ville de Luxembourg. «Nous avions exigé de pouvoir disposer d'un véhicule test pour faire des essais, et seul ce constructeur parmi les trois qui avaient postulé a fait l'effort», relate Patrick Goldschmidt (DP), échevin à la mobilité pour la capitale. La firme suédoise devra maintenant fournir, courant 2020, au moins 17 véhicules. «Mais le contrat a une option jusqu'à 25», a annoncé l'élu, mercredi.

Ainsi, comme elle l'avait indiqué, la Ville remise petit à petit les motorisations thermiques au garage. «Nous pourrions arriver à disposer de 25 à 30% de notre flotte en électrique», vise Patrick Goldschmidt en rappelant que le parc actuel compte déjà 70 cars simples fonctionnant à 100% via des recharges en électricité.

Sur une année les véhicules du réseau AVL parcourent près de 13,6 millions de kilomètres sur la capitale. Aussi, passer à des engins plus propres en termes d'émissions polluantes constitue un bon levier pour améliorer la qualité de l'air sur la ville, mais aussi le silence dans les rues où circulent ces bus bien moins bruyants que leurs aînés diesel.

Seul le cas des bus siamois pose encore soucis. En effet, la motorisation hybride diesel-électricité semble plus efficace pour ces «double longueur» qui ont besoin de plus de puissance -au démarrage notamment - que les modèles plus courts et transportant moins de passagers.

Même si l'effort du passage à un maximum de bus électriques est louable, Patrick Goldschmidt reconnait que ce choix n'est pas sans poser quelques difficultés. A Bouillon, par exemple, l'arrivée de plus de véhicules à recharger devra certainement nécessiter des travaux. «Ne serait-ce que pour assurer l'alimentation avec suffisamment de puissance. Il faut donc voir si la station électrique actuelle dispose de ce potentiel.»

