Alors qu'ils s'apprêtaient à effectuer leur trajet Bettembourg-Luxembourg en train, les frontaliers français ont dû renouer avec les bus de substitution pendant une matinée supplémentaire. Et ces derniers étaient loin d'être assez nombreux.

Ligne Metz-Luxembourg

Les bus de substitution ont joué les prolongations

Certains voyageurs ont été surpris en mettant le pied à quai en gare de Bettembourg ce matin. D'autres savaient exactement où se rendre, ayant pris soin de consulter le fil Twitter TER Nancy-Metz-Luxembourg pendant leur trajet. Après trois semaines de bus de substitution, les navetteurs français devaient en effet pouvoir à nouveau effectuer leurs trajets quotidiens en train. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu...

La nouvelle est tombée à 6h15 dans un tweet. «Suite à une restitution tardive des travaux sur la ligne 60, la correspondance avec le Luxembourg sera effectuée par cars de substitution», indiquait la SNCF. Les voyageurs du TER parti à 6h de la gare de Metz l'ont donc appris une fois à bord, ou une fois arrivés à destination.

Alors qu'ils s'étaient préparés à changer de quai pour poursuivre leur trajet vers la capitale, les usagers du rail ont donc à nouveau dû prendre la direction du parvis de la gare de Bettembourg, pour y retrouver leur bus de substitution. Mais, surprise, ce lundi matin, ils étaient très peu nombreux à avoir pris du service. Sur l'un de ces quais, un employé CFL indique la raison de ce manque de bus: ce retard dans le chantier ayant été communiqué à 6h, la solution de remplacement a dû être mise en place tandis que les navetteurs affluaient déjà.

«La CFL a oublié de prévenir les compagnies de bus»

Si certains voyageurs ont fait le choix de patienter calmement sur les deux quais dédiés à ces cars de substitution, d'autres ont préféré se ruer sur le 512 en direction de la gare centrale. Les frontaliers souhaitant se rendre à Howald, ont, eux, pu prendre place dans le 621 à destination de P+R sud.

Il ne fallait donc pas être pressé d'effectuer son trajet vers son lieu de travail, ce lundi 8 août. En témoignent les nombreux tweets de frontaliers excédés adressés au compte TER Nancy-Metz-Luxembourg. «Dommage que les CFL aient aussi oublié de prévenir les compagnies de bus…», commente Glanumf. «Très très peu de bus. C'est un scandale de traiter les gens comme ça! En plus des temps de trajets qui s'allongent, tension, nervosité et détresse», abonde Virginie.

Des problèmes que la SNCF ne semble pas vouloir adresser, renvoyant automatiquement ses usagers vers les CFL. «Navrée pour cette situation inopinée et les désagréments qu'elle engendre», la community manager du compte Twitter invite les voyageurs lésés à effectuer leurs réclamations auprès de la cellule suggestions et réclamations clients CFL.

Les travaux viennent de définitivement prendre fin et la ligne 60 a été rendue, les trains vont pouvoir circuler jusqu'au Luxembourg. TER Nancy-Metz-Luxembourg

«Entre nous, restitution tardive de travaux, on s'en rend compte le matin même où on aurait dû avoir des trains pour le tronçon Bettembourg-Luxembourg? Nous aurons donc des bus de substitution. Et ce soir pour le retour comment ça se passe? Histoire d'anticiper un peu...», questionne de son côté Bidibulle. Une interrogation à laquelle la SNCF se trouve dans l'incapacité d'apporter une réponse. «Pour le moment, rien n'est certain. Il est probable que la substitution par cars se poursuive jusqu'à la fin de la journée. Nous vous tiendrons informés dès que possible!», indiquait ainsi le compte Twitter.

Dès 8h, les CFL ont cependant annoncé un retour à la normale de la situation pour la ligne 60, à la fois sur leur site internet et dans un tweet. «La circulation des trains va reprendre progressivement. Quelques retards/suppressions peuvent encore survenir», indiquait ainsi la compagnie ferroviaire. De son côté, la SNCF a confirmé que « les travaux viennent de définitivement prendre fin et la ligne 60 a été rendue, les trains vont pouvoir circuler jusqu'au Luxembourg.». De quoi rassurer celles et ceux qui se sont retrouvés coincés sur un quai ce matin.

Vous reprendrez bien un peu de retards? A cette prolongation inopinée des travaux sont venus s'ajouter retards et suppressions partielles. Un problème technique survenu en gare d'Uckange sur le TER 88714 a entraîné un retard de 30 minutes sur ce dernier, suffisant pour perturber la circulation des trains suivants. Le 88503 s'est ainsi retrouvé bloqué en gare d'Hagondange avec un retard annoncé de 25 minutes, tandis que les voyageurs du 88504 ont écopé d'un retard de 10 minutes. Dans le sens inverse, une suppression partielle a eu lieu entre Bettembourg et Thionville, tandis qu'une autre est intervenue entre Thionville et Bettembourg. Une matinée compliquée en somme.

