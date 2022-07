C'est parti pour, au moins, trois semaines compliquées pour les usagers des lignes ferroviaires 60 et 90. Les trains ne feront pas la liaison entre Bettembourg et Luxembourg Ville. Des bus de substitution sont mis en place par les CFL.

Barrage à Bettembourg

Les bus de substitution aux trains à l'œuvre ce lundi

Le jour redouté par les usagers des trains régionaux, en particulier les frontaliers français, est arrivé. Le barrage de Bettembourg est en place depuis ce week-end. Plus aucun train ne circule sur le tronçon Bettembourg-Luxembourg Ville, en raison de travaux. Cela concerne les lignes 60 (Rodange-Luxembourg), 90 (sillon lorrain) et les TGV Paris-Luxembourg. Ce lundi 18 juillet, les actifs vont donc devoir changer leurs habitudes de transport souvent bien rodées.

Pour relier Bettembourg à la gare centrale de la capitale, les CFL mettent en place des bus de substitution. La compagnie de transport assure qu'ils seront assez nombreux. «La confection de l’offre de bus se base évidemment sur des comptages effectués qui permettent de connaitre la fréquentation des différents trains sur les différents types de journées (jour ouvré, jour férié, week-end)», expliquent les CFL.

Des bus toutes les 3 à 5 minutes aux heures de pointes

Dans les faits, ne vous attendez pas forcément à voir une longue file d'autobus dès votre descente du train à Bettembourg. L'option retenue est différente, afin de ne pas engorger les gares routières, à Bettembourg comme Luxembourg. «Dans le but d’assurer une alternative par bus fiable, des bus effectueront le trajet Luxembourg – Bettembourg toutes les 3 à 5 minutes durant les heures de pointe. Cette manière de procéder permet de réduire le nombre de cars présents en même temps dans les gares routières tout en maximisant l’offre en places assises», détaillent les CFL.

Pas d'arrêt à Howald pendant trois semaines

Concernant les voyageurs TGV, «une offre séparée de bus directs entre Luxembourg et Thionville, voire Metz, a été mise en place pour les clients des TGV dont le départ/terminus aura lieu, non en Gare de Luxembourg, mais en Gare de Thionville ou de Metz», poursuit l'entreprise. Enfin, dernière alternative pour les usagers de la ligne 60 : «des bus feront la navette entre Luxembourg et Esch-sur-Alzette tous les quarts d’heure».

Pour rappel, les CFL ont communiqué, fin juin, les nouveaux horaires des trains pour les deux lignes régionales impactées. Entre Bettembourg et Luxembourg, le trajet en bus (direct, sans arrêt à Howald), est estimé à 25 minutes. Voici les infos pratiques pour le sillon lorrain.

4 Les horaires des trains de la ligne Nancy-Metz-Luxembourg

Concernant la ligne 60 Rodange-Luxembourg, toutes les infos pratiques pour les trois prochaines semaines sont disponibles ici. Enfin, voici les fiches récapitulatives pour la ligne TGV Luxembourg-Paris Est.

2 Les horaires pour le TGV Luxembourg-Paris

Des perturbations... jusqu'en novembre !

Ces différents horaires et ces bus de substitution sont en vigueur jusqu'au 7 août. Mais tout ne rentrera pas dans l'ordre à partir du lundi 8 août, loin de là ! Si la circulation des trains reprendra sur l'intégralité de la ligne 60, les usagers du sillon lorrain auront toujours comme origine et comme destination la gare de Bettembourg, où ils devront prendre un train de la ligne 60, justement, pour effectuer le tronçon Bettembourg-gare centrale. Soit un temps de trajet rallongé de 10 à 15 minutes. Ce système sera en place jusqu'au 12 septembre.

Enfin, un bonheur n'arrivant jamais seul, les CFL viennent d'annoncer que les perturbations vont durer jusqu'au mois de novembre, les travaux en gare centrale de Luxembourg ayant pris du retard. Ainsi, des horaires adaptés vont, là encore, être mis en place.

Les bus de substitution de retour à la Toussaint

Du 12 septembre au 29 octobre et du 7 au 20 novembre, la priorité sera donnée aux trains les plus fréquentés. Avant 9h et après 16h, aucun changement n'est à prévoir du côté des TER. Par contre, entre 9h et 16h, les trains du sillon lorrain auront Bettembourg comme gare de terminus, et il faudra emprunter la ligne 60 pour poursuivre le voyage. Pendant les vacances de la Toussaint (29 octobre-6 novembre), le système de bus de substitution de ce mois de juillet sera réactivé, aussi bien pour la ligne 90 que 60.

