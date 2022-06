Qu'est-ce qui nous rend heureux ? Le professeur Ruut Veenhoven, pionnier dans le domaine de la recherche sur le bien-être, nous explique en quoi consiste le bonheur.

Quel est le secret du bonheur ?

«Les bureaucrates sont les anges gardiens du bonheur»

Le professeur Ruut Veenhoven était l'un des orateurs de la conférence «Well-being 2022» qui s'est tenue la semaine dernière à Luxembourg et qui était organisée par le Statec. Le sociologue néerlandais qui, en 1980, a lancé la World Happiness Database, a été qualifié de «parrain de la recherche sur le bonheur». Ses recherches approfondies sur le bien-être ont contribué à démontrer que le bonheur est une mesure fiable pour évaluer le progrès des sociétés.

Dans un entretien vidéo d'appel avec le Luxemburger Wort, le professeur Veenhoven souligne l'importance de vivre dans une société offrant de nombreux choix, appelle à investir dans la professionnalisation du «secteur du bonheur» et explique que chacun d'entre nous doit apprendre à être heureux à sa manière.

Professeur Ruut Veenhoven, pourquoi étudier le bonheur ?

Le bonheur est important, et la plupart des gens veulent être heureux, tout comme ils veulent être en bonne santé. Et dans le cas de la santé, cela a plutôt bien fonctionné, car les progrès scientifiques nous ont permis de vivre plus longtemps et en meilleure santé que jamais. Nous pourrions faire de même avec le bonheur si nous faisions des recherches sur ce qui nous rend heureux.

Quel est le but de la World Database of Happiness ?

A acquérir des connaissances. Dans la recherche médicale, il existe ce que l'on appelle les Science Hubs, où l'on collecte des informations. Il y a différentes études qui permettent de voir si, par exemple, tel type de pilule fonctionne chez tel type de personnes. Et je veux quelque chose de similaire pour le bonheur. C'est pourquoi j'essaie de rassembler en un seul endroit ces connaissances éparses sur le bonheur. Certaines personnes collectionnent les timbres, moi je collectionne les découvertes sur le bonheur.

Qu'est-ce qui nous rend donc heureux ?

C'est la grande question, et cela dépend d'une série de facteurs. Pour comparer encore une fois avec la santé : votre santé dépend de vos gènes, de votre environnement et de votre comportement. Il en va de même pour le bonheur. Il est en partie génétique, il dépend en partie de l'environnement - et l'environnement au Luxembourg est bien meilleur qu'en Tanzanie, je peux vous le dire - et il dépend aussi de votre comportement ou de votre mode de vie. Même avec de bons gènes et dans un bon pays comme le Luxembourg, on peut avoir une vie malheureuse. Par exemple, si vous buvez trop, si vous vous privez de plaisirs ou si vous ne faites rien, vous vous ennuierez terriblement.

Le bonheur dépend-il de nous en tant qu'individus ou de nous en tant que communauté ?

Des deux. Pour l'individu, il dépend de la manière dont il se comporte. Mais il n'existe pas de comportement unique qui rendrait tout le monde heureux. Et l'art du bonheur consiste à trouver un mode de vie qui nous convienne. Dans notre société à choix multiples, nous pouvons choisir un métier et nous pouvons essayer un métier. C'est l'une des raisons pour lesquelles davantage de personnes finissent par trouver un métier qui leur convient. Et c'est pourquoi nous sommes plutôt heureux, ce qui n'est pas le cas dans les pays où l'on n'a guère le choix.

Cela signifie-t-il que le bonheur est un privilège ?

C'est un privilège de vivre dans une société où l'on a plusieurs choix. Dans les pays où l'on n'a guère le choix, on est malheureux et on peut dire : «Eh bien, c'est la vie. Pas de chance». Mais dans une société où l'on a le choix, on est en partie responsable de son malheur, parce qu'on n'a peut-être pas le bon travail. Mais dans la plupart des cas, on peut y remédier.

En fin de compte, nous n'avons donc besoin que d'avoir un choix ?

Oui, mais nous ne réalisons pas à quel point le choix est important pour notre bonheur, car nous sommes davantage confrontés aux problèmes du choix. Surtout lorsqu'il s'agit d'avoir ou non des enfants. Est-ce que je veux avoir des enfants ? Et quand ? Est-ce que j'ai le bon partenaire ? C'est pour cette raison que l'on repousse souvent le fait d'avoir des enfants, parfois à tel point que la fertilité diminue. Nous sommes donc très fortement confrontés au problème de la liberté de choix, et nous en voyons à peine les effets. Mais les personnes qui veulent vraiment des enfants les ont.

Devrions-nous investir davantage dans le bonheur des gens ?

Comparons encore une fois avec la santé : pourquoi sommes-nous en bonne santé ? Parce qu'il y a un business avec les experts de la santé. Je pense donc que nous serions plus heureux s'il y avait plus de professionnalisation pour aider les gens à être plus heureux. Nous aurions par exemple besoin de plus de conseillers de vie professionnels bien formés. Parfois, on est malheureux parce qu'on se sent seul et qu'on aimerait trouver un partenaire. Alors on va sur un site de rencontre ou on parle à un conseiller en relations.

Mais parfois, on est malheureux et on ne sait pas pourquoi. Dans ce cas, un coach de vie peut être utile. Ou si l'on est une personne avec d'autres difficultés, on suit une thérapie. Par rapport au domaine de la santé, le domaine du bonheur est beaucoup moins professionnalisé. Et je pense que nous devrions investir davantage dans ce domaine. Nous devrions développer un comité scientifique professionnel sur le bonheur, qui aiderait les gens à être heureux.

Pouvons-nous encore être heureux après deux ans de pandémie et une guerre en Europe ?



Oui, et nous le sommes. Dans les derniers résultats d'un sondage, la moyenne du bonheur au Luxembourg était de 7,6 (0-10). Mais il y a effectivement une différence entre le niveau de bonheur réel des gens et ce que l'on lit dans les médias sur la qualité de vie. Dans les médias, les messages pessimistes prédominent. Je pense toutefois qu'une des raisons est que plus nous sommes heureux, plus il est facile d'être malheureux. Nous sommes plus vulnérables aux mésaventures. Et c'est une chose. Mais un autre aspect est que les gens heureux ont aussi une vision plus élargie du monde. Les gens malheureux sont généralement très concentrés sur leur propre affaire, alors que les gens heureux lisent un journal.

Et que font encore les gens heureux ?

Nous parlons bien sûr de moyennes, mais les gens heureux sont généralement sains d'esprit, actifs, ouverts sur le monde et intéressés par ce qui se passe. Ils sont donc mieux informés. Ils sont généralement plus enclins à améliorer le monde et à s'engager dans le bénévolat. Ils sont de meilleurs citoyens lorsqu'il s'agit d'exercer leur droit de vote. Et en plus, tous les citoyens trichent sur les impôts, mais les gens heureux, eux, trichent moins [sourit].

Les gouvernements prêtent-ils attention à ces rapports et mettent-ils en place des mesures qui favorisent le bonheur de leurs citoyens ?

En général, ils disent que oui. Et le bonheur est souvent mentionné dans le premier paragraphe du programme des partis politiques. Mais le bonheur est une affaire sur le long terme. Alors que la politique est généralement plus préoccupée par le court terme. Mais sur les grands sujets, le bonheur gagne en importance. Mais ce n'est toujours pas le moteur principal des décisions politiques.

Dans mon intervention à la conférence, j'ai montré certains effets des mesures politiques. Par exemple, la réduction du surmenage au Japon semble avoir eu un effet positif sur le bonheur des Japonais. Mais j'ai également donné quelques exemples d'effets négatifs involontaires, qui concernent le subventionnement des services de garde d'enfants dans plusieurs pays. Dans les pays où la garde d'enfants était moins chère, les mères pouvaient travailler. Et elles travaillaient aussi et gagnaient plus d'argent. Mais elles étaient plus stressées et moins heureuses. Le Québec était l'une des provinces canadiennes où c'était le cas. D'un point de vue économique, c'était un succès, plus de femmes travaillaient, mais au prix d'un coût considérable. Les mères étaient plus mécontentes et leurs enfants aussi. Quand on prend des décisions politiques, il faut en évaluer les conséquences. Et dans ce cas, il était plus facile de calculer l'effet positif de l'augmentation de l'emploi des femmes que l'effet négatif inattendu.

Ainsi, lorsque les gouvernements adoptent de nouvelles politiques, celles-ci devraient-elles toujours être présentées comme un choix pour les citoyens ?

Mon hypothèse est qu'une politique qui offre plus de choix fonctionne mieux qu'une politique standardisée.

Dans quels domaines de la politique faut-il intervenir ?

Pourquoi les Danois sont-ils si satisfaits ? L'une des conclusions est qu'ils ont les meilleurs bureaucrates. Les fonctionnaires sont bien formés, les gens sont moins corrompus... Donc si vous avez de bons bureaucrates, vous avez une société assez bien organisée, dans laquelle vous pouvez prendre vos propres décisions. Les gens n'en sont pas conscients, mais les bureaucrates sont les gardiens du bonheur.

Autre chose : plus les soins psychiques sont bons, plus les gens sont heureux. Et c'est là qu'intervient une surprise. Plus il y a de psychologues et de psychiatres par habitant, plus les gens sont heureux. Vous diriez : «Eh bien, alors il doit y avoir beaucoup de souffrance psychique. Sinon, ces gens ne peuvent pas en vivre». Mais c'est un peu comme le nombre de médecins par habitant. En règle générale, les médecins nous soignent, et c'est pourquoi nous vivons plus longtemps. Dans le cas de la santé mentale, les gens sont plus heureux lorsqu'il y a un meilleur traitement. Et c'est le cas au Danemark.

Même sans soleil.

Oui, en fait, il y a une corrélation négative entre le soleil et le bonheur.

Qu'est-ce que vous voulez dire ?

Eh bien, dans les pays tropicaux, les gens sont généralement moins heureux. Je ne pense pas que cela soit dû à la durée d'ensoleillement, mais plutôt à la culture. Dans les pays pluvieux comme le Danemark et le Luxembourg, nous pouvons vivre plutôt bien, surtout parce que nous avons de belles maisons et le chauffage central.

Vous vous penchez sur le thème du bonheur depuis de nombreuses années. Notre perception du bonheur a-t-elle évolué au fil du temps ?

Eh bien, en gros, c'est la même chose. Pour être heureux, il faut avoir une activité utile et de bonnes relations, des contacts sociaux. Et on a besoin d'un environnement prévisible. C'est là que nous revenons aux bureaucrates, à l'État de droit et à la paix.

Et avez-vous trouvé le secret du bonheur ? Cela existe-t-il vraiment ?

Non, il n'y a pas un seul secret du bonheur. J'ai découvert que dans une société bien organisée, comme le Luxembourg, on vit évidemment mieux, mais dans cette société, il faut trouver soi-même quel type de vie nous convient le mieux. Il faut donc apprendre beaucoup de choses. Et subir quelques échecs, mais cela fait partie du jeu.

