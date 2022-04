L'enseigne de supermarchés Delhaize rappelle des brownies de sa propre marque, en raison d'une possible présence de morceaux de métal dans les produits.

Les brownies Delhaize peuvent contenir des morceaux de métal

Après le rappel des pizzas Buitoni, celui des produits Kinder de Ferrero ou encore les fromages de Lactalis, voici que c'est au tour de l'enseigne belge de supermarchés Delhaize de retirer des produits de la vente. Delhaize Luxembourg demande à ses clients de ne pas consommer et de ramener au magasin des produits de sa propre marque.

47 rappels de produits depuis le début de l'année au Luxembourg Suite aux récents scandales sanitaires, nous avons donné la parole au commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire qui fait part d'une situation «exceptionnelle».

Il s'agit de brownies aux pépites de chocolat de la marque Delhaize donc, conditionnés dans un paquet de 300 grammes, vendus entre le 14 mars et le 25 avril inclus.

Delhaize a décidé de retirer ces produits du marché et de les rappeler auprès des consommateurs en raison d’une présence possible de morceaux de métal.

Le code EAN, qui figure sur chaque emballage, est le 5400111050485. Les lots concernés par le rappel de produits sont les suivants: 2070 (18/06/2022); 2083 (27/06/2022); 2084 (28/06/2022); 2090 (04/07/2022) et 2094 (04/07/2022).

Remboursement garanti

Dans un communiqué de presse, Delhaize Luxembourg indique avoir «déjà retiré des rayons tous les produits concernés et renforcé les contrôles vis-à-vis du produit et du fournisseur.» Il est demandé aux clients de l'enseigne qui ont acheté ce produit de ne pas le consommer et de le rapporter en magasin. «Le remboursement de chaque article concerné est garanti», assure Delhaize.

Les autres produits du même assortiment ne sont pas concernés et peuvent donc être consommés en toute sécurité, souligne l'enseigne.

Pour de plus amples informations, les clients peuvent s'adresser au service clients de Delhaize au numéro gratuit (+352) 30 99 11.



Delhaize rappelle par ailleurs que chaque jour, la chaîne de supermarchés effectue des centaines de contrôles de qualité en interne afin de garantir à tout moment la qualité et la sécurité alimentaire de ses produits.

Récemment, Delhaize a déjà dû retirer plusieurs produits de ses rayons, dont de la «hure de porc» en raison de la présence de listeria, un sandwich Mozzarella Pesto suite à la présence constatée de salmonelle et des box repas en raison de la présence d'un insecticide.



