Le ministère de l'éducation était mécontent «depuis un certain temps» de la gestion de l'Institut, déclare un fonctionnaire, qui établit pour la première fois un lien entre la reprise et les problèmes de gestion.

Luxembourg 9 min.

Enquête

Les brimades, monnaie courante au sein de l'Institut Max Planck

Gabrielle ANTAR Le ministère de l'éducation était mécontent «depuis un certain temps» de la gestion de l'Institut, déclare un fonctionnaire, qui établit pour la première fois un lien entre la reprise et les problèmes de gestion.

La décision de fermer le prestigieux institut de recherche juridique Max Planck du Luxembourg a été prise à la suite d'une série d'intimidations du personnel qui n'ont jamais cessé, même après que le siège de Munich en ait pris le contrôle plus étroitement il y a trois ans.

Harcèlement moral au travail: la loi est votée La loi introduisant un dispositif relatif à la protection contre le harcèlement moral à l'occasion des relations de travail a été approuvée ce jeudi 9 mars par la Chambre des députés.

Le Luxembourg - qui finance entièrement le budget annuel de 10 millions d'euros de l'Institut Max Planck de droit procédural (MPI) - n'a jamais expliqué sa décision du mois d'août de prendre le contrôle de l'institut et de l'intégrer dans l'Université du Luxembourg, mettant ainsi fin à son existence en tant qu'organisme académique autonome dans le pays.

Mais une enquête du Luxembourg Times - basée sur des preuves fournies par huit employés actuels et anciens - a révélé que les brimades ont persisté, même après un remaniement de la direction en 2020, qui a eu lieu après les révélations de la version allemande de BuzzFeed sur l'atmosphère de travail toxique et le taux élevé de rotation du personnel.

L'Institut Max Planck du Luxembourg est situé dans le quartier du Kirchberg, dans la capitale. Photo: Shutterstock

Aujourd'hui, un haut fonctionnaire du ministère luxembourgeois de l'éducation a pour la première fois établi un lien entre les problèmes de gestion et la décision de l'État de prendre le contrôle de l'institution qu'il finance depuis longtemps.

«Depuis un certain temps, nous ne sommes pas satisfaits. L'aspect recherche est correct, mais l'ensemble de la gouvernance ne l'est pas. Il a une structure qui, dès le départ, n'était peut-être pas le bon modèle», a déclaré Léon Diederich, responsable de la coordination avec l'institut au ministère, au Luxembourg Times à la fin de l'année dernière.

Depuis un certain temps, nous ne sommes pas satisfaits de la gestion de l'institut. Léon Diederich

L'institut concentre l'autorité sur trois personnes qui sont seules responsables de la gestion de leurs équipes, ce que les chercheurs d'autres instituts Max Planck ont critiqué comme étant dépassé. La société mère du MPI, basée à Munich, la Max Planck Society for the Advancement of Science, administre plus de 80 instituts, principalement en Allemagne, mais aussi au Luxembourg et dans trois autres pays.

Le ministère devrait commencer à apporter des changements cette année, a expliqué Léon Diederich. Rien n'a encore été annoncé. Le Luxembourg n'a pas été en mesure de répondre aux allégations parce que le gouvernement n'a pas le contrôle du MPI, a-t-il souligné.

Des brimades persistantes

Depuis sa création il y a une dizaine d'années, le MPI est devenu une plaque tournante mondiale pour les chercheurs spécialisés dans la résolution des litiges, qui étudient la manière dont les tribunaux devraient appliquer les règles dans les procédures judiciaires afin de garantir une issue équitable.

Mais entre ses quatre murs, l'équité semble souvent hors de portée.

Après les révélations de 2020, la Max Planck Society a lancé une enquête sur les plaintes pour harcèlement moral, prenant des mesures qu'elle n'a pas divulguées et «qu'elle a jugées nécessaires et appropriées», selon un mémo de janvier 2021 adressé au personnel de la MPI. À ce moment-là, au moins une demi-douzaine d'employés s'étaient manifestés, a déclaré un ancien employé.

C'est également à cette époque que Munich a fait appel à une personne extérieure pour arbitrer les plaintes : Berglind Fridriks, une résidente luxembourgeoise d'origine islandaise. Elle a été engagée comme chef de l'administration de l'institut en mars 2020 et chargée de rendre compte directement au siège de Munich, qui s'est dit «confiant dans le fait que les problèmes qui subsistent pourront être résolus d'ici l'été 2020».

Ces espoirs sont bien vite retombés puisqu'au contraire, les plaintes se sont aggravées.

«Des allégations injustifiées»

Alors que BuzzFeed a placé l'une des deux directrices du MPI - Hélène Ruiz-Fabri - au centre des allégations de harcèlement, huit employés actuels ou anciens de l'institut, qui ont fourni des informations pour la rédaction de cet article, ont déclaré que Mme Fridriks était rapidement devenue une partie du problème. Ils ont décrit un modèle d'intimidation qui, selon eux, a non seulement compromis leur carrière, mais aussi leur santé mentale.

Sept mois après son embauche, Mme Fridriks a été promue directrice des opérations, puis présidente du conseil d'administration en janvier 2021, selon son profil Linkedin.

Institut Max Planck à Luxembourg Photo: Serge Waldbillig

Contactée, Mme Fridriks a déclaré que ces allégations n'étaient «pas fondées». Elle a également expliqué que l'institut «avait mandaté un cabinet d'avocats local indépendant pour enquêter sur les allégations de harcèlement. Le cabinet d'avocats a conclu que celles-ci, du moins à mon encontre, étaient totalement injustifiées».

Christina Beck, porte-parole du siège de l'Institut à Munich, a confirmé que l'enquête avait effectivement disculpé M. Fridriks, mais elle a refusé de fournir une copie du rapport ou de préciser la date à laquelle il a été réalisé, affirmant qu'il s'agissait d'un document confidentiel.

«Le cabinet d'avocats a conclu que ces allégations étaient infondées et qu'il n'y avait pas eu d'intimidation de la part de la directrice générale», a déclaré Mme Beck dans un courriel.

Plus de deux ans après le premier bouleversement, le Luxembourg Times a révélé récemment que l'autre directeur de l'institut, Burkhard Hess, avait démissionné en raison d'une atmosphère de travail toxique persistante au sein de l'organisation. Il a déclaré à la mi-mars qu'il quitterait l'institut à la fin du mois de septembre.

«L'environnement de travail s'est détérioré au cours des dernières années [...] J'ai été, et je suis toujours, extrêmement préoccupé par l'état de la situation et son impact sur le personnel de l'Institut», a écrit M. Hess, qui a contribué à la création de l'Institut il y a une dizaine d'années. «L'excellence académique ne peut se développer dans un climat de contrôle et de méfiance permanents.»

J'ai été, et je suis toujours, extrêmement préoccupé par l'état de la situation et son impact sur le personnel de l'Institut. Burkhard Hess

Qu'est-ce que le harcèlement moral ?

Selon un groupe de lutte contre le harcèlement moral, les managers ou d'autres collègues peuvent manifester un large éventail de comportements pénibles. Mais le comportement n'est qualifié de harcèlement moral que lorsqu'il est «personnel, répétitif (au moins une fois par semaine), systémique et [qu'il dure] au moins six mois», a déclaré Morgane Simon-Lacroix, qui travaille pour l'association luxembourgeoise Mobbing asbl , dans un courriel.

Photo: Serge Waldbillig

C'est précisément ce que les huit sources de cet article, qui ont demandé à rester anonymes, ont expliqué. Un deuxième ex-employé a décrit comment le comportement agressif a commencé alors que Berglind Fridriks «n'avait même pas terminé sa période d'essai», et s'est poursuivi : «J'ai déjà eu des managers stricts, mais là, c'est quelque chose de complètement différent. Elle traite les gens en leur manquant de respect», a confié cette personne.

Un troisième ancien employé a décrit comment Berglind Fridriks avait fait un geste de karaté menaçant en réaction à un courriel envoyé par l'employé : «Je suis tombé sur Berglind. Et là, dans le couloir, elle m'a dit : «[...] votre e-mail était vraiment agressif. Ce n'est pas normal. Si vous me l'aviez envoyé, je vous aurais cassé. Et elle a fait ce geste pour montrer qu'elle me casserait en deux».

Elle a fait un geste pour montrer qu'elle me briserait en deux. Un ancien collaborateur

Dans un autre cas, Mme Fridriks a dit à un employé, devant plusieurs collègues, que cette personne était «invisible», selon le deuxième ex-employé.

Souvent tard dans la nuit, Mme Fridriks envoyait des courriels longs et passionnés que les sources ont trouvé étonnamment disproportionnés par rapport au sujet. Elle leur reprochait de ne pas exécuter les tâches sur lesquelles ils travaillaient et les réprimandait pour leur manque de respect lorsqu'ils répondaient.

Le Luxembourg Times a pris connaissance des courriels, mais a accepté de ne pas les décrire afin de protéger l'identité des sources. Certains courriels accusent la personne qui les reçoit de manquer de respect à M. Fridriks et de se moquer ensuite des compétences de celle-ci.

Plus de 25 plaintes pour harcèlement déposées

M. Fridriks a nié ces allégations dans un courriel. «Mme Fridriks dirige l'administration et le soutien commercial de l'institut, qui comprend les ressources humaines, les finances, l'informatique, les événements et les fonctions de communication.

Photo: Alain Piron

«Pour ne citer qu'un exemple, le taux de rotation au sein de l'unité administrative et des ressources humaines a considérablement diminué depuis que j'ai rejoint l'institut», a-t-elle déclaré dans son courrier électronique.

La moitié des employés qui faisaient partie de l'unité administrative, informatique et des ressources humaines de Mme Fridriks - 11 sur 20 - sont partis depuis son arrivée, selon les sources. Deux personnes dirigées par Mme Fridriks ont quitté l'Institut depuis le début de l'année, selon la liste du personnel figurant sur le site web de l'institut. Ces deux personnes ont quitté leu travail en raison de la toxicité de l'environnement de travail, ont indiqué trois des sources.

Plus de 25 plaintes pour harcèlement par la direction ont été déposées auprès du syndicat de l'OGBL entre la fin novembre et la mi-février pour enquête, selon le syndicat. Le syndicat et les représentants du personnel de l'institut ont refusé de dire combien de plaintes étaient liées à Berglind Fridriks.

Alors que l'institut prépare sa transition au sein de la structure de l'université, de nombreux employés ont commencé à chercher un autre emploi. «C'est triste, parce que les chercheurs font un excellent travail. Et ils ferment pour ... des raisons non scientifiques. À cause d'une mauvaise gestion interne et politique», a déclaré un ancien membre du personnel.

C'est triste, parce que les chercheurs font un excellent travail. Et ils ferment pour ... des raisons non scientifiques. Un ancien membre du personnel

Les changements risquent d'être lents à venir maintenant que l'Institut fait partie de l'université. L'une des directrices actuelles, Mme Ruiz-Fabri, devrait rester en poste jusqu'à son départ à la retraite, dans trois ou quatre ans.

«Personne ne sait ce qu'il adviendra de nous. Nous sommes pris en charge par l'université», a déclaré un membre du personnel. «Mais nous ne savons pas comment nous continuerons en tant qu'institut, ce qui n'a pas encore été défini.»

Cet article est paru initialement sur le site de Luxembourg Times.

Traduction: Mélodie Mouzon

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.