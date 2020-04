Alors que les commerces sont à l’arrêt depuis le soir du 15 mars dernier, la question du paiement de leur loyer fait depuis couler beaucoup d’encre. Et c'est désormais au tour des brasseurs de sortir du silence et d'afficher - concrètement - leur total soutien aux cafetiers.

Luxembourg 2 min.

Les brasseurs à la rescousse

Anne-Sophie DE LA BARRE DE NANTEUIL-BEDEL Alors que les commerces sont à l’arrêt depuis le soir du 15 mars dernier, la question du paiement de leur loyer fait depuis couler beaucoup d’encre. Et c'est désormais au tour des brasseurs de sortir du silence et d'afficher - concrètement - leur total soutien aux cafetiers.

Fini le temps des discours, la Brasserie nationale a décidé d’agir. L’entreprise qui produit notamment la bière Bofferding se jette ainsi à l’eau et lance de nouvelles initiatives, à contre-courant de ce que défendait Georges Krieger, le président de l’Union des propriétaires, en appelant à «ne pas renoncer aux loyers pour le moment» en ces temps de crise.

Dans un communiqué publié lundi, le brasseur luxembourgeois a donc annoncé vouloir «trouver une solution appropriée». En d'autres termes, l'entreprise s'engage à octroyer un délai de paiement des loyers «pour chaque entrepreneur Horeca» et réfléchit par ailleurs, avec les propriétaires, à des «mesures complémentaires».



Pour son directeur Georges Letz Jr, il s'agit là d'une nécessité pour l'équilibre de tout un secteur. «Nous sommes tous dans le même bateau, indiquait-il dans la dernière édition du Lëtzebuerger Land, et n'hésitant pas à afficher son soutien. Peu importe de quel côté l’eau entrera, on finira tous mouillés.»

Et à ce jour, ce ne sont pas moins de 386 immeubles que la brasserie luxembourgeoise loue à des propriétaires, qui sous-louent ensuite eux-mêmes à des cafetiers. Une prise de position d'un poids lourd du secteur qui sonne donc comme un pied de nez aux directives de l'Union des propriétaires. «Si le propriétaire ne veut pas [faire un geste] et que le sous-locataire ne peut plus, expliquait Georges Lentz Jr à l’hebdomadaire, c’est nous qui devrons payer».

Une vision que partage M Immobilier, un autre acteur majeur. La société anonyme détient en effet le complexe situé le long des rives de Clausen, mais aussi 180 bistrots des quelque 1.200 du pays. «On prendra des mesures pour faciliter la vie de nos locataires», promettait lui aussi la semaine dernière Serge Libens, président de M Immobilier, au Land.

En parallèle de ces engagements et outre les différentes actions de l'entreprise, la Brasserie nationale entend bien faire appel également à la solidarité des consommateurs. Le brasseur prévoit ainsi le lancement, début avril, d’un café solidaire en ligne. Baptisé Café Courage, ce projet permettra aux patrons des cafés de vendre des bières en ligne. Les clients auront alors la possibilité de choisir entre les consommer à la réouverture de l’établissement ou de les transformer en dons, afin de soutenir financièrement, à leur manière, les cafetiers. Reste désormais à voir si cet appel-là sera entendu.

