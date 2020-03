Si la propagation du coronavirus affecte les économies nationales, les Bourses des différentes parties du globe commencent à réagir négativement.

Les Bourses chahutées par l'incertitude

Si la propagation du coronavirus affecte les économies nationales, les Bourses des différentes parties du globe commencent à réagir négativement.

Pays par pays, chaque Etat tente de mesurer combien la crise sanitaire en cours va affecter son économie pour 2020. Lundi pour le Grand-Duché, le Statec présentait ainsi ses prévisions d'un PIB à la croissance possiblement réduit à +0,7% pour cette année. Dans le même temps, le ministre de l'Economie français estimait que la pandémie allait coûter un point de croissance à l'Hexagone. Maintenant, les marchés financiers semblent frissonner des conséquences de l'infection respiratoire sur les échanges commerciaux et financiers mondiaux.

Ainsi, les grandes places européennes et celle de New York ont déjà plongé d'environ 20% depuis le début de l'année, sous l'effet conjugué de l'épidémie et de la chute des prix du pétrole qui y est liée. Certes, ce n'était pas encore le «luindi noir» tant redouté mais plusieurs bourses ont connu des soubresauts dans leur activité ce 9 mars. Lundi à Wallstreet, le Dow Jones avait plongé de 7,79% (pire séance depuis 2008), Francfort de 7,94%, Londres et Paris respectivement de 7,69% et 8,39%, pire séance là aussi depuis douze ans. La Bourse de Luxembourg limitant les dégâts.

Les grandes Bourses asiatiques, elles, étaient toutefois en hausse mardi matin, soulagées par un rebond des prix du pétrole après leur krach de la veille.

Le FMI a appelé à «une réponse internationale coordonnée». Les dirigeants européens discutent mardi pour coordonner leurs actions, et la Banque centrale européenne pourrait déployer jeudi un éventail de mesures de soutien dans la zone euro.