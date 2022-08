Ce mardi , 34 chefs de commune ont échangé leur écharpe contre un tablier lors de la journée des bourgmestres à la Schueberfouer.

Les bourgmestres ont enfilé le tablier à la Schueberfouer

(str) - Voir des célébrités de près est un plaisir qui fait le bonheur de certaines personnes. Mais être servi par ces dernières dans un cadre détendu, c'est tout de même quelque chose de très particulier. C'est possible grâce à la Schueberfouer et à l'un de ses grands rendez-vous traditionnels : le Buergermeeschterdag (Journée des bourgmestres).

Mardi soir, dans les restaurants de la Schueberfouer, 34 bourgmestres ont à nouveau échangé leur écharpe contre un tablier et un plateau. Et ce pour la bonne cause : ils sont en effet payés par les gérants pour cela et leur salaire horaire ainsi que leurs pourboires sont reversés à la Croix-Rouge luxembourgeoise.

Le prochain rendez-vous important de la Schueberfouer de cette année est déjà prévu pour mercredi : la journée familiale avec des prix réduits sur les jeux et les manèges. Jeudi, ce sera la journée de la Reine et vendredi, la foire aux forains.

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. 34 chefs de commune ont échangé leur écharpe contre un tablier mardi à la Schueberfouer. Photo: Chris Karaba Manon Bei Roller, Carlo Muller et Gilles Roth sont prêts à servir le traditionnel poisson au four. Photo: Chris Karaba La bourgmestre de la capitale, Lydie Polfer, ne pouvait bien sûr pas manquer à l'appel. Photo: Chris Karaba Yves Wengler, le bourgmestre d'Echternach, en train de réserver une boisson. Photo: Chris Karaba La bourgmestre de Bourscheid, Anne Nickels-Theis, sert le poisson frit. Photo: Chris Karaba Gilles Roth, le bourgmestre de Mamer, fait le service. Photo: Chris Karaba Steve Reckel, bourgmestre de Mondorf-les-Bains. Photo: Chris Karaba Carlo Muller, bourgmestre de Reckange-sur-Mess. Photo: Chris Karaba Manon Bei Roller, bourgmestre de Dippach Photo: Chris Karaba Roger Barthelemy, bourgmestre de Flaxweiler Photo: Chris Karaba Simone Massard-Stitz, bourgmestre de Sandweiller Photo: Chris Karaba Jeff Gangler, bourgmestre de Bauschelt Photo: Chris Karaba Jean-Francois Wirtz, bourgmestre de Betzdorf Photo: Chris Karaba Paul Weimerskirch, bourgmestre de Schifflange Photo: Chris Karaba Les représentants des communes se réjouissent visiblement de la recette qu'ils reverseront à la Croix-Rouge. Photo: Chris Karaba Après le travail, les bourgmestres ont bien mérité de souffler un peu. Photo: Chris Karaba Le salaire horaire ainsi que les pourboires qu'ils ont gagnés mardi soir seront donnés. Photo: Chris Karaba La journée des bourgmestres fait partie des traditions de la Schueberfouer Photo: Chris Karaba À la fin de leur service, les bourgmestres montrent fièrement le chèque qu'ils vont remettre à la Croix-Rouge. Photo: Chris Karaba





