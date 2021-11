Le ministère de la Protection des consommateurs a entrepris de faire le tour des étals des professionnels de la viande pour leur rappeler les règles en matière de pesée. Quelques grammes d'une réglementation qui allège la facture du client...

Luxembourg 2 min.

Consommation

Les bouchers avaient souvent la main lourde

Le ministère de la Protection des consommateurs a entrepris de faire le tour des étals des professionnels de la viande pour leur rappeler les règles en matière de pesée. Quelques grammes d'une réglementation qui allège la facture du client...

(pj) Oui, un boucher a le droit de facturer à ses clients l'emballage des aliments demandés en vrac. Par contre, en aucun cas, il ne peut facturer l'empaquetage au même tarif que le kilo de rosbeef. Autrement dit : le prix facturé n'a rien à voir avec le poids ou la nature du morceau acheté. Une notion que nombre d'as de l’entrecôte ou de tailleurs de bavettes luxembourgeois avaient semble-t-il oubliée, à en croire la récente tournée des inspecteurs du ministère de la Protection des consommateurs.

Très chère viande luxembourgeoise Après l'Autriche, c'est au Luxembourg que le prix de la viande est le plus élevé au sein de l'UE, d'après une étude d'Eurostat. Une question de qualité, mais aussi de coûts structurels, selon Paul Faltz, administrateur-délégué de Cobolux.

Ainsi, les fonctionnaires viennent-il d'effectuer diverses descentes auprès de boucheries indépendantes et comptoirs de viande installés dans divers supermarchés du pays. Et de constater que près de la moitié de ces établissements n’étaient pas au courant de la législation à appliquer pour évaluer la tare. Ainsi, dans 18 cas sur 41, le commerçant omettait d'ajuster sa balance en déduisant la tare pour que le poids de l’emballage n’affecte pas le prix de la pièce de viande vendue.

111 infractions en 2020 Systématique suite à des signalements issus de particuliers, le contrôle de l'affichage des prix dans les commerces fait partie des missions principales des agents du ministère de la Protection des consommateurs. Et l'an passé, ils ont repéré 109 infractions dans ce domaine, sur les 111 entorses à la loi constatées.

Bien souvent, la mésaventure s'est présentée pour des professionnels ne connaissant manifestement pas la règle. Aussi, un simple rappel du code de la consommation a d'abord été fait. Mais certains bouchers étant durs d'oreille, les agents du ministère dirigé par Paulette Lenert (LSAP) ont dû se faire plus sévères... et délivrer des amendes même. Ainsi, «six enseignes ont été sanctionnées», relate l'administration.

Et que les primeurs ne sourient pas trop vite des mésaventures de leurs collègues vendeurs de viande. En effet, rien ne dit que les inspecteurs ne s'intéressent pas à la façon dont fruits et légumes sont pesés, emballés et facturés ici ou là au Grand-Duché.

Volkswagen remet la currywurst au menu Rien ne va plus : le constructeur allemand avait décidé de briser un tabou en retirant le plat emblématique du pays des assiettes de ses salariés. Un geste pour la planète qui a eu du mal à être digéré.

A ce titre, le ministère de la Protection des consommateurs encourage les consommateurs à se montrer vigilants. Avec cette recommandation à suivre valable aussi bien chez le boucher, dans un supermarché, sur un marché ou à une foire : «dès que des aliments en vrac sont emballés et pesés pour être achetés, la tare doit être enlevée par le commerçant ou par le consommateur lui-même».

Cela est notamment autorisé dans les grandes surfaces luxembourgeoises, où il est souvent possible de peser soi-même certains aliments. Les balances accessibles à tous se doivent d'avoir un bouton «tare». Au client d'appuyer sur le bouton avant de déposer ses aliments.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.