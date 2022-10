Pas moins de 610.578 kWh ont ainsi été chargés au travers des six bornes présentes sur le territoire luxembourgeois, ce qui correspond à l'énergie dépensée par plus de 138 ménages de quatre personnes.

Les bornes SuperChargy ont trouvé leur public

Lors de son discours sur l'état de la Nation prononcé il y a quelques jours, le Premier ministre Xavier Bettel (DP) a notamment eu quelques mots sur l'électromobilité qui, selon lui, prend de plus en plus d'ampleur au Luxembourg. «D'ici 2025, des bornes de recharge rapide devraient être installées au moins tous les 60 kilomètres sur les autoroutes européennes. Le Luxembourg est pionnier dans ce domaine», a expliqué ce dernier, tout en rappelant l'existence de primes devant inciter les Luxembourgeois à passer le cap de l'électrique.

Au Grand-Duché, sur les 88 bornes SuperChargy prévues, une trentaine sont actuellement en service. «D'ici la fin de l'année prochaine, elles seront toutes installées», a assuré le Premier ministre. Toutefois, ces bornes ont-elles été adoptées par les conducteurs roulant à l'électrique? Selon le ministre de la Mobilité François Bausch (déi Gréng), interrogé par le député Marc Goergen (Pirate), cela semble être le cas.

Ainsi, ce dernier a expliqué qu'au 9 septembre dernier, plus de 600.000 kWh ont été rechargés sur les 6 stations «SuperChargy» réparties sur l'ensemble du territoire luxembourgeois. En termes de comparaison, cela correspond à l'énergie dépensée par un peu plus de 138 ménages de quatre personnes.

Dans son discours, Xavier Bettel est même allé plus loin en indiquant que 690.000 kWh d'électricité verte ont été fournis par les bornes publiques Chargy depuis leur mise en service. «Cela correspond à environ 4,6 millions de kilomètres qui ont été parcourus grâce à l’électricité.»



Difficile de dresser un profil-type

Toutefois, pour le ministre, il est très difficile de dresser un profil-type des nombreux utilisateurs de ces bornes. «On ne peut pas évaluer avec précision si ceux-ci sont davantage des résidents, des frontaliers ou des personnes en transit au Luxembourg. Pour cela, il faudrait soit faire une enquête, soit un recensement.» Une opération pour le moins fastidieuse.

Toutefois, le ministre indique également que les «superchargeurs» ont notamment été fort sollicités durant les grandes vacances d'été. «Surtout les fins de semaine. Cela coïncide avec les nombreux résidents luxembourgeois et des voisins en partance ou revenant des Pays-Bas. Les jours de plus grande affluence ont également été recensés les vendredis et samedis ou les dimanches entre le 22 juillet et le 14 août. Sans surprise, on peut donc en conclure que les stations «SuperChargy» sur les autoroutes ont été utilisées par de nombreuses personnes en transit et effectuant de longues distances avec leur voiture 100% électrique.»

