Déjà 90 communes sur 102 disposent d'au moins un point de recharge électrique pour véhicules. Mais la mise en place globale du réseau, elle, peine à atteindre l'objectif des 800 emplacements d'ici 2020. Le manque étant particulièrement frappant sur les P+R.

Les bornes Chargy affichent un retard à l'allumage

Combien de bornes Chargy ou Chargy+ compte le pays? A l'heure actuelle, 292 vient d'indiquer le ministre de la Mobilité, François Bausch (Déi Gréng). Au 1er janvier, leur nombre n'était que de 277. Le réseau de recharges électriques progresse donc, mais cependant il va falloir sérieusement accélérer le déploiement pour offrir aux propriétaires de voitures électriques ou hybrides les 800 sites opérationnels annoncés d'ici un an.

Le député Yves Cruchten (LSAP) s'en inquiète d'ailleurs. Gare à bien lire ce qui avait été convenu au lancement du projet et à comparer avec la situation actuelle, le compte n'y est pas pour le député. Au 1er juillet, les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité auraient ainsi déjà dû mettre en service 80% des 400 bornes annoncées dans les P+R et parking de covoiturage, et 60% des bornes sur la voie publique dans l'ensemble des communes.

Dans le cas des communes, l'objectif est atteint. Ainsi, 90 des 102 communes sont équipées (elles doivent toutes l'être dans un an) et proposent au total 292 bornes Chargy ou Chargy+. Là, où le bât blesse, c'est bien sur les parkings relais et les aires de covoiturage.

Tout juste si dix sites de stationnement disposent aujourd'hui de l'équipement de recharge. Soit 72 bornes seulement. Là, François Bausch ne peut donc qu'avancer une installation à hauteur de 25% de l'objectif 2019. Un chiffre piteux au vu de la volonté exprimée de faire du Luxembourg un modèle dans l'électromobilité.

Pour le ministre, l'explication tient au fait que nombre des parkings P+R ou de covoiturage ciblés figurent encore soit en «procédure d'autorisation», soit ne sont pas encore opérationnels. Des «contretemps», pour reprendre les mots de François Bausch qui veut croire en la promesse des gestionnaires de réseau de distribution qui lui ont assuré que «jusque fin 2020 tous les parkings opérationnels devraient pouvoir être équipés en bornes Chargy».

Le P+R de l'échangeur Höhenhof a pris du retard. Il n'entrera donc pas dans la programmation de déploiement des bornes Chargy.

Mais d'ores et déjà, le ministère de la Mobilité entend revoir l'objectif des 800 bornes ou tout du moins leur date de mise en service. Et d'annoncer que «d'ici peu», le plan d'implantation général subirait une «adaptation».

Le nouveau planning tiendra ainsi compte de certains «contretemps» comme le fait que le P+R géant (3.700 places) prévu à l'échangeur Höhenhof ne pourra être réalisé dans les temps initialement prévus. Et donc que les bornes électriques envisagées ne pourront être branchées dans les délais fixés.

Un retard qui peut expliquer qu'au Luxembourg, les acheteurs ne se précipitent pas à toute allure vers le marché de l'e-auto, malgré la mise en place d'incitations fortes.