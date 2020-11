Seulement 11% des vouchers valables pour une nuitée gratuite dans un lieu d'hébergement ont été utilisés pour l'instant. Bonne nouvelle : ils restent échangeables jusqu'au 31 décembre.

Les bons vacances encore valables deux mois

Patrick JACQUEMOT Seulement 11% des vouchers valables pour une nuitée gratuite dans un lieu d'hébergement ont été utilisés pour l'instant. Bonne nouvelle : ils restent échangeables jusqu'au 31 décembre.

Les mois passent, et les fameux bons de 50€ distribués par le gouvernement pour favoriser la reprise du tourisme continuent leur bonhomme de chemin. Bien sûr, après les vacances d'été, frontaliers et résidents sont maintenant moins enclins à utiliser leur voucher dans un hôtel, camping ou auberge de jeunesse du pays. Mais déjà le ministre des Classes moyennes, Lex Delles (DP) se félicite de l'initiative. Au total, déjà 67.518 pass ont été utilisés. Soit le double de ce qui avait été constaté fin août.

Au total, 730.096 bons ont été émis depuis le printemps. Les plus optimistes du secteur hôtelier apprécieront donc le fait qu'il reste encore 89% des offres encore utilisables, et ce jusqu'au 31 décembre 2020. La date limite de cette promotion (pour lequel le gouvernement a donc dédié une enveloppe de 36,5 millions d'euros) ayant été fixée au terme de l'année pour l'instant.



Tous les bons de 50 euros ont été distribués Vous n'avez pas reçu votre "voucher touristique" offert par le ministère du Tourisme? Pas de panique, il est encore possible de réclamer le pass donnant droit à une réduction sur une nuitée au Luxembourg.

Pour l'instant, car rien ne dit que Lex Delles n'annoncera pas que les bons resteront utilisables courant 2021 encore. Certains professionnels de l'Horesca le réclament. Cela serait d'ailleurs parfaitement dans l'esprit de l'opération dont le ministre avait annoncé qu'elle s'inscrivait sur le long terme. En attendant, le politique se félicite que, cet été, les Luxembourgeois et leurs voisins ont été sensibles à l'esprit «Vakanz doheem».

Ainsi, selon une étude citée par le ministre, un tiers des hôteliers et 57% des exploitants de camping ont vu leur clientèle locale augmenter significativement. Sans oublier les retombées financières sur les commerces et restaurants autour des lieux d'hébergement. Et le ministre d'indiquer qu'au-delà de cette initiative, le gouvernement a mis en place un Fonds de relance et de solidarité plus particulièrement destiné aux activités touristiques. Un plan qui, lui aussi, reste assuré jusqu'à la fin de l'année.

