Les bons pour les tests filent comme des petits pains

La Ville de Luxembourg a trouvé le bon filon pour faciliter la vie de ses 700 cafetiers-restaurateurs en proposant des voucher pour que la clientèle se fasse tester avant d'entrer en salle. Et tout le monde y a droit, résidents comme visiteurs.

(pj avec Steve Remesch) - Se triturer le nez avant de manger ou boire un verre n'est pas forcément le moment le plus agréable pour qui veut profiter d'une table en intérieur. En plus, l'opération (obligatoire) fait perdre quelques précieuses minutes au personnel des cafés et restaurants qui, en plus d'accueillir le public, doit prendre soin de veiller au bon déroulement de ce dépistage rapide. Aussi, l’initiative de la Ville de Luxembourg de proposer aux clients d'aller en amont se faire dépister et obtenir l'indispensable certificat pour pouvoir s'installer ensuite en salle a vite été couronnée de succès en ce début de semaine.

Mercredi, à l'occasion du City breakfast, la bourgmestre est revenue sur cette initiative inédite. Nouvelle façon trouvée par Lydie Polfer (DP) et son conseil communal pour soutenir l'activité commerciale de la capitale. Et d'expliquer que si la Ville a renoncé à son idée initiale de tenir elle-même un centre de test rapide, c'est notamment en raison de l'éparpillement géographique des 700 établissements de restauration fonctionnant sur son territoire. Il aurait donc fallu multiplier les points d'accueil en différents quartiers pour bien faire, «et cela aurait été une énorme dépense».

D'où ce choix de proposer des bons pour des tests rapides gratuits. Dépistage à réaliser dans l'une des 14 pharmacies de la capitale participant à cette opération (sur 17 en place) mais aussi juste devant l'hôpital Kirchberg. Les tarifs ont été négociés avec ces professionnels et la facture s'avère plus digeste pour la collectivité. Mais la bourgmestre n'a pas évoqué le montant de l'addition ce 19 mai. Le coût sera toutefois dévoilé au prochain conseil communal, a-t-elle promis.

Depuis mardi, les particuliers sont donc invités à venir retirer leur voucher à l'hôtel de Ville (place Guillaume II) ou au bâtiment administratif (côté Bonnevoie). A raison de quatre demandes par personne maximum. Une offre aussi bien pour les citoyens luxembourgeois que pour les travailleurs frontaliers ou les visiteurs de passage, a rappelé Lydie Polfer.

Mais Luxembourg a également choisi de diffuser les formulaires directement dans ses cafés et restaurants. Chaque enseigne se voyant déjà remettre une centaine de bons à répartir auprès de leurs habitués ou clients de passage.

En l'état, cette distribution ne devrait durer qu'une semaine. A charge ensuite pour les professionnels de reprendre (ou non) le flambeau. Un peu à l'image des kits offerts dans un premier temps par le gouvernement (500.000 unités tout de même) et dont le renouvellement devra certainement être financé par les patrons de cafés et bonnes tables par la suite.





