La pandémie de covid-19 bouleverse nos gestes les plus usuels. Ainsi, remplir son panier ou son caddie peut vite devenir un casse-tête. Rappel des règles d’hygiène élémentaires.

Les bons gestes à adopter à l'heure des courses

(DH) - Le calme après la tempête. Après le chaos observé la semaine dernière dans les grandes surfaces, les clients ont retrouvé le sens de la mesure suivant ainsi les recommandations du gouvernement et de la Fédération luxembourgeoise de l'alimentation et de la distribution (FLAD). Mais si les consommateurs sont moins nombreux dans les magasins autorisés à ouvrir, les principes de précaution restent les mêmes qu'au début de la pandémie.

«Faire des courses de première nécessité n'est pas l'occasion d'une sortie en famille pour éviter le confinement», insiste John, infirmier en salle d'opération pendant plus de quinze ans, aujourd'hui pensionné et volontaire sanitaire. C'est ainsi que chaque enseigne a instauré des règles précises en matière d'hygiène, et notamment le respecter d'une distance d'un mètre entre chaque client.

Du matériel chinois pour aider le Luxembourg Le pays attend une livraison importante de fournitures médicales en provenance de Chine pour lundi. Le ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn (LSAP), l'a confirmé au Luxemburger Wort.

Pour ce qui est des masques et des gants, le pays a reçu une livraison importante en provenance de Chine, via Cargolux. Il était question de six millions de masques et de cinq millions de gants de protection médicaux. «Mais ce matériel doit être réservé aux professionnels de santé», rappelle John. Néanmoins, chacun peut se couvrir la bouche et protéger ses mains lors de ses achats alimentaires. Le mieux étant même de venir avec ses propres sacs et emballages.



En caisse, payer en argent liquide est a priori sans grand risque de contamination, «mais le paiement sans contact est préférable». Reste qu'après ce tour en magasin, rien de telle qu'une désinfection des mains au gel hydroalcoolique avant de toucher son volant, ouvrir sa porte d'entrée ou appuyer sur le bouton d'étage dans l'ascenseur.

Une fois à la maison, des précautions restent à prendre. Il faut d'abord, selon les produits, entreposer les courses quelques heures à l'air libre. Le covid-19 éventuellement présent sur la surface d'un paquet ou la peau d'un aliment pouvant s'avérer résistant. Puis il est recommandé de jeter tous les emballages – au tri sélectif - des yaourts et autres denrées car ils peuvent avoir été contaminés. Pour les fruits et les légumes, il est nécessaire de bien les laver, «et les manger en enlevant la peau», préconise l'infirmier.

Une fois les produits rangés, il est utile de refaire le circuit que vous venez de faire à la maison et nettoyer poignées de portes, interrupteurs, porte de réfrigérateur, etc. Si l'on s'est protégé le visage avec une écharpe, il ne faut pas la réutiliser mais la laver à au moins 60 degrés. Et pour terminer, bien se laver les mains à nouveau reste le geste de base.

