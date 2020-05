La ministre de la Santé (LSAP) s'est expliquée vendredi sur la méthodologie appliquée aux statistiques du coronavirus au Luxembourg. L'analyse des chiffres «se base sur des recommandations internationales», précise-t-elle.

Les bons comptes du covid-19 selon Paulette Lenert

Chaque jour en fin d'après-midi depuis la mi-mars, c'est la même rengaine. Le gouvernement dévoile «le point de la situation covid» des dernières 24 heures. Or, derrière cet alignement de chiffres se cache une méthodologie stricte et scientifique. «Les statistiques afférentes au covid-19 sont collectées par la direction de la Santé et présentées en étroite collaboration avec le ministère de la Santé», explique Paulette Lenert dans une réponse parlementaire publiée vendredi.

Avant d'ajouter que la direction de la Santé dressera «une analyse plus précise et plus détaillée de la mortalité et des causes de décès en fin d'année, une fois que toutes les données auront été collationnées, vérifiées et validées.» Si chaque pays est suspecté d'utiliser son propre système de comptage, la ministre de la Santé se veut très claire concernant le Grand-Duché. «L'analyse des chiffres se base sur des recommandations internationales». Ainsi, «chaque personne infectée par le virus et qui décède est incluse dans les statistiques» des décès causés par le coronavirus.

Et Paulette Lenert de préciser que c'est par exemple le cas si «les tests effectués en laboratoire s'avèrent négatifs, mais que les signes cliniques indiquent sans ambiguïté une infection au covid-19». Pour rappel, le nombre de personnes décédées du coronavirus se chiffre actuellement à 110 victimes.

Disciple d'une «médecine basée sur des preuves», la locataire de la Villa Louvigny déclare «privilégier le recours systématique aux autopsies». Cette ambition d'aller plus loin dans l'affinement des connaissances poursuit le but d'«améliorer notre connaissance des maladies». Seule limite à cette pratique pourtant, la décision d'y recourir n'appartient pas à la ministre, mais revient généralement au médecin qui constate le décès. A l'exception toutefois des cas particuliers où la pratique est ordonnée par la Justice.

De même concernant les 38 hospitalisations relevées jeudi, Paulette Lenert précise que sont prises en compte «les personnes hospitalisées qui ont été testées positivement au covid-19», et ce peu importe l'endroit où le dépistage a eu lieu. Le flux des entrées et sorties est donc exclusivement calculé sur cette base.





