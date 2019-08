En juillet, plus de 2.000 personnes ont voyagé depuis ou vers le Luxembourg sur les lignes du nouvel opérateur de transport, BlaBlaBus. Dans un secteur déjà hautement concurrentiel des autocars grandes lignes, l'opérateur entend jouer des coudes.

Les Blablabus ont vite trouvé leur place

Au 1er juillet 2019, la firme Ouibus était rachetée par l'opérateur de covoiturage Blablacar, donnant ainsi naissance à Blablabus. On ne pourra pas dire que la marque aura tardé à s'imposer dans le paysage du transport longue distance par car du Luxembourg. Les autocars nouvellement relookés ont ainsi transporté, pour le seul mois de juillet dernier, plus de 2.000 passagers depuis ou vers le Luxembourg.

Actuellement, le réseau Blablabus au Grand-Duché s'appuie sur trois lignes, assurant la desserte en direct de 14 destinations.

Luxembourg > Arlon > Sedan > Charleville-Mézières > Paris

Luxembourg > Thionville > Metz > Nancy > Dijon > Lyon- Strasbourg > Metz

Luxembourg > Namur > Bruxelles > Amsterdam

4ème ligne à l'automne

« Les trois destinations les plus fréquentées depuis le Luxembourg sont Paris, Lyon et Strasbourg», informe le service communication de Blablabus. Et ce n'est pas fini: d'ici l'automne, l'opérateur envisage la création d'une quatrième ligne. Cette fois, cap au sud, puisqu'il sera question cette fois de rejoindre depuis la capitale du Grand-Duché : Dijon, Lyon, Avignon, Nîmes, Montpellier et Perpignan, avec étapes lorraines à Thionville, Metz et Nancy.

Voilà qui devrait faire réagir encore la concurrence car, au total, pas moins d'une quarantaine d'opérateurs nationaux disposent des indispensables documents administratifs nécessaires pour assurer pareille mission : licence communautaire et autorisation pour l’exploitation d’un service régulier sur ou depuis le pays.

A titre d'exemple, les lignes internationales Flixbus sont desservies via la compagnie luxembourgeoise, Emile Weber. Elles relient le Grand-Duché aussi bien à Berlin, via Trèves, Kaiserslautern, Mayence, Francfort, que Bruxelles ou Zurich. Sans oublier les liaisons Flibco et autres qui offrent des possibilités de voyager sur la Grande Région et au-delà.

Quelques encombrements

Du côté du ministère des Transports, seule autorité habilitée à délivrer lesdites autorisations, le constat est d'ailleurs fait que ce marché est «en pleine expansion». Et si les usagers désirant voyager loin sans trop débourser s'en réjouissent, les autorités publiques, elles, se trouvent face à un problème.

En effet, plus de compagnies de bus en service signifie un besoin croissant en arrêts pour ces moyens de transports. Dans la capitale, l'absence de terminal longue distance, vu le chantier tram à la Gare, et un P+R Bouillon déjà saturé entraînent ainsi parfois quelques encombrements pour ces bus internationaux à l'heure de prendre en charge les clients.