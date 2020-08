Little Grey et Little White qui avaient été transférés de Chine vers l'Islande, l'an dernier par la compagnie de transports luxembourgeoise ont découvert leur nouveau bassin ce week-end.

Luxembourg 8 2 min.

Les bélugas de Cargolux nagent dans le bonheur

Little Grey et Little White qui avaient été transférés de Chine vers l'Islande, l'an dernier par la compagnie de transports luxembourgeoise ont découvert leur nouveau bassin ce week-end.

(pj avec Michael JUCHMES) - Au printemps 2019, c'est une cargaison hors norme qu'avait dû prendre en charge les équipes de Cargolux. Rien de moins que deux énormes bélugas. Et si les deux mammifères marins avaient ainsi pu bénéficier d'un vol tous frais payés, c'est que deux associations s'étaient penchées sur leur sort. L'idée étant que ces deux femelles quittent le parc aquatique de Changfeng (près de Shanghai, Chine) pour couler des jours heureux en Islande. Et depuis ce week-end, Little Grey et Little White ont pu battre des nageoires dans un nouvel environnement encore.

Les bélugas arrivés à bon port en Islande Le long voyage de nos deux amis Little Grey et Little White a démarré ce mercredi. Ils ont été transportés de Chine en Islande à bord d'un avion Cargolux spécialement aménagé pour leur confort. Jeudi, la compagnie a annoncé le succès de l'opération.

En effet, grâce aux efforts combinés de Sea Life Trust et Whale and Dolphin Conservation, non seulement les animaux avaient pu quitter leurs bassins d'Asie mais les voilà donc désormais dans leur environnement naturel : de l'eau de mer véritable. Dans la baie de Klettsvik, au large de la petite île de Heimaey, le duo (des soeurs en vérité) a été transbordé vers une zone de soins fermée pour confirmer leur parfaite acclimatation à cette eau de mer à laquelle elles n'avaient plus goûté depuis neuf ans.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

5 Ein Wal und viele Männer: Mit viel Kraft brachten die Helfer die Tiere auf die Transportmatten. Foto: Aaron Chown/PA

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Ein Wal und viele Männer: Mit viel Kraft brachten die Helfer die Tiere auf die Transportmatten. Foto: Aaron Chown/PA In Kürze soll dann die Freilassung in das große Reservat erfolgen ... Foto: Aaron Chown/PA Anschließend ging es weiter auf einen Lastwagen ... Foto: Aaron Chown/PA ... in dem sie sich jetzt an das Meerwasser gewöhnen können. Foto: Aaron Chown/PA ... dieser brachte die Tiere zum Hafen, wo bereits ein Boot wartete ... Foto: Aaron Chown/PA

«Après une planification et des répétitions intensives, la première partie de leur voyage de retour vers l'océan s'est déroulée aussi facilement que nous l'avions espéré et prévu», explique Andy Bool, du Sea Life Trust. «Nous observons de très près Little Grey et les Little White avec notre équipe de soigneurs d'animaux et de vétérinaires et espérons annoncer bientôt leur sortie définitive», informe la structure.

Si le voyage dans les soutes de Cargolux avait, en son temps, duré plus de 32 heures, cette fois le déménagement a été nettement plus rapide. Mais toujours entouré de mille et une précautions pour ne pas nuire à la santé des deux animaux de 900 kg chacun. Des tapis en mousse, spécialement fabriqués à leur intention, ont ainsi été utilisés pour le transfert vers les 32.000 m2 d'espace aquatique naturel. Durant toute la durée de ce nouveau périple (près d'une heure), les deux bélugas ont été nourris et rafraîchis comme il se doit.

3 ... um die Tiere zu dem Freiwasserreservat zu bringen. Foto: Aaron Chown/PA

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. ... um die Tiere zu dem Freiwasserreservat zu bringen. Foto: Aaron Chown/PA Auf dem Weg in die Freiheit: Die beiden Wale konnten am Wochenende nach vielen Jahren erstmals wieder Meereswasser unter den Flossen spüren. Foto: Aaron Chown/PA ... in dem die Tiere auch weiterhin von Experten betreut werden. Foto: Aaron Chown/PA

Maintenant qu'elles ont pris suffisamment de graisse pour résister aux eaux froides islandaises et s'être entraînées à retenir leur respiration plus longtemps pour évoluer dans l'océan profond, les deux femelles de 4m de long vont maintenant pouvoir vivre paisiblement. Leur nouvelle maison n'étant autre qu'un refuge pour animaux marins.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.