Les battues, «moyen efficace» pour contenir la peste porcine

La chasse en battue démarre ce samedi au Luxembourg. Le ministre de l'Agriculture appelle les chasseurs à continuer à réduire la population de sangliers sur tout le territoire et dans la zone blanche. Autre priorité: éviter une contamination des porcs domestiques.

(MF) – Eleveurs porcins, chasseurs, vétérinaires, transporteurs, abattoirs, firmes d'aliments pour animaux, propriétaires de forêts et administrations concernées, tous les acteurs potentiellement touchés par la peste porcine africaine se sont retrouvés ce jeudi au ministère de l'Agriculture. La Task Force PPA (Peste porcine africaine) s'est réunie pour la cinquième fois depuis février 2018 pour faire le point sur la situation.

En résumé, le Luxembourg s'en sort bien jusqu'ici puisqu'il est toujours indemne. A ce jour, 298 carcasses de sangliers ont été amenées et analysées au Laboratoire de médecine vétérinaire de l'Etat (LMVE) et tous les résultats des tests sont négatifs. A l'intérieur de la zone blanche entre Belgique et Luxembourg, dix-sept sangliers ont été abattus. Aucun ne portait le virus.

La vigilance reste de mise

Le dernier cas avéré, côté belge, remonte officiellement au 11 août. C'est un fait, la peste porcine africaine est en déclin. Mais le message du ministre est clair: «La vigilance doit rester de mise aussi bien du côté belge que du côté luxembourgeois de la frontière. Les autorités luxembourgeoises restent, par conséquent, en contact avec les autorités compétentes belges et françaises ainsi qu'avec la Commission européenne afin d'avoir un échange permanent pour maîtriser la situation et enrayer la propagation du virus à l'aide d'actions concertées».

Les autorités luxembourgeoises demandent aux chasseurs de «tout mettre en œuvre» pour continuer à réduire la population de sangliers à l'échelle du pays et plus précisément dans la zone blanche où un dépeuplement total est visé pour créer l'indispensable vide sanitaire.

Des battues débattues

Les battues «représentent un moyen important et efficace» pour y parvenir indique le ministère dans un communiqué de ce jeudi. Début juillet, leur interdiction «serait un grand pas pour le Luxembourg» avait lancé à la Chambre Daniel Frères, venu défendre la pétition publique 1156.

Un appel urgent a également été lancé en direction des chasseurs et des détenteurs de porcs pour qu'ils respectent strictement les règles de biosécurité. Pour Romain Schneider «il est essentiel de tout mettre en œuvre afin d'éviter une contamination des porcs domestiques qui aurait des conséquences économiques dévastatrices pour tout le secteur»