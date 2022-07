Ils sont très appréciés des jeunes visiteurs. Cet été, les voiliers miniatures feront à nouveau leur entrée dans le parc de Merl.

Parc de Merl

Les bateaux miniatures sont de retour

Ils sont très appréciés des jeunes visiteurs. Cet été, les voiliers miniatures feront à nouveau leur entrée dans le parc de Merl.

(SH) - Ils ne peuvent pas tout à fait rivaliser avec les grands yachts. Pourtant, les maquettes de bateaux qui font à nouveau des tours de piste cet été sur le plan d'eau du parc de Merl apportent un air de sud à la capitale.

9 Modèles réduits de voiliers dans le parc municipal de Merl. Photo: Alain Piron

Au total, 16 bateaux miniatures sont mis gratuitement à la disposition des visiteurs - en particulier des plus jeunes d'entre eux - durant différents week-ends et jours de l'été. Le projet s'inspire des petits bateaux du jardin du Luxembourg à Paris mis en place pour les enfants depuis l'été 2018.

Après ce premier week-end de la saison, les bateaux pourront également être utilisés les jours suivants, de 11h à 17h: les 13 et 14 août, les 24 et 25 août, les 10 et 11 septembre et les 24 et 25 septembre.

