On les savait attentifs aux autres, et la crise covid leur a encore donné une bonne occasion de faire des bonnes actions. Et c'est pour cela que les scouts et guides luxembourgeois décrochent le Prix des citoyens européens 2020.

Les B.A.des scouts saluées par un prix européen

On les savait attentifs aux autres, et la crise covid leur a encore donné une bonne occasion de faire des bonnes actions. Et c'est pour cela que les scouts et guides luxembourgeois décrochent le Prix des citoyens européens 2020.

(pj) Pas de grands camps, bien moins d'occasions de se retrouver : pour les scouts et guides luxembourgeois, 2020 aura aussi pris un aspect inédit. Mais pas question pour autant que les membres de Scouting in Luxembourg renient leur première qualité -la générosité- en période covid. Et deux de leurs (bonnes) actions viennent d'être récompensées parmi les 30 lauréats retenus dans toute l'UE pour le Prix des citoyens européens.

Guillaume devient chef scout, comme son grand-père Entre 2.000 et 3.000 scouts sont attendus ce vendredi après-midi à la Kinnekswiss à Luxembourg-Ville pour assister à l'événement. Le grand-duc héritier Guillaume prêtera serment pour devenir leur chef et succéder à feu le grand-duc Jean.

Ce sont plus particulièrement les projets #AllDagEngBA («Une bonne action par jour») et #Bitzdoheem («Coudre à la maison») qui ont retenu l'attention du jury repérant les bonnes initiatives dans 25 pays. Dans le premier cas, près de 900 membres se sont mobilisés pour faire les courses quotidiennes de personnes âgées et vulnérables. En pleine épidémie, ce fut là un secours précieux et un bon moyen de limiter les risques d'infection. Et, à ce jour, ils l'ont réalisé à 6.241 reprises.

Dans le second cas, et dès le 30 mars, les scouts luxembourgeois ont décidé de fournir gratuitement des masques de protection non médicaux à 51 institutions sociales et caritatives. Mettant en ligne un tutoriel simple, ils ont permis à 450 volontaires de produire 40.641 masques en quelques semaines. Là encore un bon moyen de ne pas aider le virus à se propager.

Avis à qui veut leur succéder au palmarès, les inscriptions ont débuté pour l'édition 2021. Le Prix du citoyen européen existe depuis 2008 et, en 2017 par exemple, c'est à un membre de la Police grand-ducale que la distinction avait été remise.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.