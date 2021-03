Déjà annoncés pour être utilisés dans le milieu sportif, les maisons de soins ou les écoles, Paulette Lenert indique jeudi que ces dispositifs, qui pourront être utilisés sans formation spécifique, pourront être utilisés dans le milieu professionnel et à domicile.

Luxembourg 3 min.

Les autotests s'inviteront aussi en entreprises

Jean-Michel HENNEBERT Déjà annoncés pour être utilisés dans le milieu sportif, les maisons de soins ou les écoles, Paulette Lenert indique jeudi que ces dispositifs, qui pourront être utilisés sans formation spécifique, pourront être utilisés dans le milieu professionnel et à domicile.

La «stratégie des petits pas» voulue par le Luxembourg continue à être déployée. Bien que toujours dans l'attente d'un nombre pour le moment inégalé de vaccins dans les prochaines semaines, le pays mise sur la diversification des moyens de détection du virus pour tenter d'apporter «la bouffée d'oxygène» évoquée la semaine dernière par Xavier Bettel (DP).

Les tests rapides amenés à se multiplier Le Luxembourg compte s'appuyer sur ces accessoires pour faciliter la vie quotidienne mais aussi poursuivre son effort de dépistage précoce des infections covid.

Outre la mise en place de la troisième phase du Large scale testing, les autorités tablent sur la multiplication des tests. Que ces derniers soient des analyses PCR réalisées par des équipes mobiles, des tests rapides effectués en pharmacie ou des autotests basés sur l'analyse d'un échantillon nasal ou salivaire.

Si des projets-pilotes avaient d'ores et déjà été annoncés dans les écoles pour la fin du mois, le plan dévoilé jeudi par Paulette Lenert (LSAP) élargit le champ d'action, puisqu'il prévoit désormais la mise en place de tests «avec résultat endéans 15 à 30 minutes» également dans les entreprises et à domicile. «Ces dispositifs seront notamment proposés aux sociétés où des contacts prolongés entre salariés ont lieu», précise la ministre de la Santé sans détailler le nombre d'entreprises, les secteurs concernés ou la première date de livraison.

Les autotests à l'école dès le 22 mars Le ministère de l'Education a confirmé vouloir lancer une opération-pilote de dépistage du coronavirus par les scolaires eux-mêmes. Avant d'être déployée sur tout le pays, l'opération serait d'abord expérimentée.

Seul le fait que «divers projets-pilotes ont été planifiés» et que «les premières commandes ont été passées» a été apporté. En attendant la concrétisation de cette nouvelle phase de la stratégie nationale de lutte contre la pandémie, Paulette Lenert a indiqué que la nouvelle phase de test à grande échelle de la population se poursuivrait jusqu'à la mi-septembre.

53.000 tests PCR maximum sont ainsi programmés par semaine et viseront notamment à mieux détecter les personnes asymptomatiques, tout aussi contagieuses que les personnes infectées et présentant des symptômes. Et ce, notamment via de nouveaux tests sérologiques capables de suivre l'efficacité des vaccins administrés. Et donc de suivre l'immunisation de la population.

Pas de vaccin prioritaire pour les sans-abris La condition sociale des personnes n'entre pas en compte dans le rang d'accès au vaccin anti-covid. Le ministère de la Santé souhaitant toujours ne s'appuyer que sur l'état de santé et l'âge des potentiels bénéficiaires.

A noter enfin que la première phase du Large scale testing a permis «d'obtenir des données empiriques de très bonne qualité» sur la présence du virus au Luxembourg, assure le Pr. Paul Wilmes, porte-parole adjoint de la Task Force covid luxembourgeoise. Et ce, pour la simple et bonne raison que «49% des résidents et 22% des frontaliers ont pu être testés», précise-t-il. Des données qui indiquent que les populations à risque se trouvaient «dans le secteur des services, des soins et de la construction», mais également au sein des «individus disposant d'un revenu disponible inférieur à 30.000 euros par an».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.