Le ministère de l'Education a confirmé vouloir lancer une opération-pilote de dépistage du coronavirus par les scolaires eux-mêmes. Avant d'être déployée sur tout le pays, l'opération serait d'abord expérimentée.

Les autotests à l'école dès le 22 mars

Ce sera d'abord un projet-pilote, mais les services de Claude Meisch ont confirmé, vendredi à nos confrères de L'Essentiel, que des autotests covid allaient être mis à disposition de plusieurs établissements scolaires du pays d'ici deux semaines. Ainsi, entre le 22 mars et le 2 avril dans un premier temps, plusieurs classes vont être invitées à pratiquer ce type de dépistage.

L'autotest covid au programme des élèves L'obligation du masque en cours n'est pas le seul changement à venir dans les écoles luxembourgeoises. En mars, le ministère de l'Education envisage de proposer des tests de dépistage pour que jeunes et enseignants puissent contrôler leur situation covid.

Après l'introduction d'analyseurs de la qualité de l'air, le port du masque obligatoire dès le cycle 2, voilà donc une nouvelle mesure adoptée pour contrecarrer la propagation du virus et ses variants dans les écoles, lycées et centres de compétences. Car le coronavirus circule toujours entre cour de récréation et salles de classe. Selon les derniers chiffres du ministère de l'Education, 535 nouveaux cas avaient pu être dépistés (dont 35 parmi les enseignants) entre le 22 et le 28 février dans des établissements du fondamental comme du secondaire.

Pour le ministre Meisch, ce nouvel outil doit conforter la volonté politique de maintenir les cours en présentiel le plus longtemps possible désormais. En dépistant précocement les jeunes positifs au covid, l'Education nationale pourrait éviter tout risque de cluster. De quoi s'épargner quelques sueurs froides comme ce fut le cas, avant les vacances de Carnaval, dans plusieurs écoles de Schifflange.

Un cas sur quinze Le ministère de la Santé tente de mieux cerner l'origine des contaminations covid. D'après une étude en cours, il semble que le foyer familial soit de loin le lieu le plus vecteur d'infection (42% des nouveaux cas). Le milieu scolaire n'intervenant que dans 6% des infections nouvelles.

A priori, dans un premier temps, les élèves recevraient des tests antigéniques via un prélèvement nasal. Le Laboratoire national de Santé avait été missionné pour déterminer quel modèle serait le plus pertinent (et efficace) à employer auprès des jeunes; il a semble-t-il rejeté la version basée sur l'analyse des salives. Là, garçons et filles devraient prélever le matériel génétique dans leur nez à l'aide d'une sorte de coton-tige.



Ce dépistage individualisé ne pourra se faire qu'avec le consentement des parents. Et un dépliant d'explication sera préalablement distribué aux élèves et à leurs familles pour bien les renseigner sur le mode opératoire et l'utilité de cette opération.

Le bien-être des jeunes comme premier devoir Contrecoup de la lutte anticovid, toute une génération s'est vu privée de ce qui fait le charme de son âge: l'école, les copains, les sentiments et expériences partagés. Il est donc plus que temps de se préoccuper du moral des élèves.

L'objectif avancé à l'heure actuelle est de pouvoir généraliser ces autotests sitôt après les vacances de Pâques. Le Premier ministre et la ministre de la Santé qui ont prévu de tenir une conférence de presse ce vendredi 5 mars (à partir de 16h) en diront peut-être un peu plus sur cette initiative qui verrait donc le jour mi-avril.

Tout comme Xavier Bettel (DP) et Paulette Lenert (LSAP) pourraient confirmer la possibilité de se faire, d'ici peu, tester dans les pharmacies du pays.





