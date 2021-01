Inter-Actions et le ministère de l’Égalité entre les femmes et les hommes ont présenté, mercredi, un nouveau programme de lutte contre les violences au sein des foyers. Avec la particularité de se focaliser sur la source du problème.

Luxembourg 2 min.

Les auteurs de violences domestiques dans le viseur

Inter-Actions et le ministère de l’Égalité entre les femmes et les hommes ont présenté, mercredi, un nouveau programme de lutte contre les violences au sein des foyers. Avec la particularité de se focaliser sur la source du problème.

(ASdN) - Le Luxembourg entend renforcer son arsenal de lutte contre les violences domestiques. Ainsi, s'il existe d'ores et déjà des programmes de sensibilisation et d'aide aux victimes, le ministère de l'Egalité entre les femmes et les hommes et Inter-Actions souhaitent désormais y inclure un volet à destination des auteurs de ces violences. Une convention a été signée mercredi en ce sens par Taina Boefferding (LSAP) et la présidente de l'asbl.

Pour la ministre de l'Egalité, ce travail sur les auteurs est un «pilier essentiel» dans la lutte contre la violence domestique. Concrètement, celui-ci prendra la forme d'une formation de 80 heures étalées sur une dizaine de semaines. Les participants apprendront à maîtriser et à surmonter leurs comportements violents dans une «approche confrontative» et d'«échanges», détaille Virginie Giarmana, directrice de l'asbl.

Parler plutôt que subir les violences conjugales Alors que l'«Orange Week» touche à sa fin ce jeudi, les agressions au sein du couple restent une réalité au Grand-Duché. Si peu de victimes acceptent de parler de ce qu'elles ont vécu, Anne Kirsch-Wagner, 29 ans, a elle décidé de partager son histoire.

Dans un premier temps destinée aux auteurs de violences avérées, cette formation sera également proposée à d'autres publics. A savoir aux victimes, mais aussi, dans un cadre préventif, aux couples «au sein desquels la violence est latente», souligne-t-elle.

Car avec la pandémie, le risque de voir augmenter les violences est réel. «La vigilance est de mise», prévient ainsi Taina Boefferding avant de rappeler que tout un dispositif avait été mis en place dès le début de la crise sanitaire, notamment sur les réseaux sociaux.

Si les chiffres pour l'année 2020 ne sont pas encore connus, les violences domestiques restent en effet une réalité au Luxembourg. En 2019, la police a ainsi dû intervenir 849 fois pour cause de violence domestique. Dans 265 cas, une expulsion a même été prononcée. En tout, la police a recensé 1.337 victimes de violence domestique au Luxembourg, dont 63,6% de femmes. Trois personnes (deux femmes et un homme) sont décédées suite à des violences domestiques.



Qui contacter en cas d'urgence ? Les victimes de violence peuvent contacter la police à tout moment en appelant le 113. Une helpline dédiée est également joignable au numéro 2060 1060 sept jours sur sept, de 12 à 20 heures. Enfin, en ligne, le site www.violence.lu rassemble une liste de contacts ainsi que des conseils pratiques pour obtenir de l’aide ou soutenir un proche concerné.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.