Les auteurs de dépôts sauvages dans la ligne de mire

La commission parlementaire des pétitions a adopté cinq nouvelles demandes. Il y aura bien un débat sur la prime unique pour les travailleurs du secteur de la santé et des soins en période de crise sanitaire.

(JFC, avec Marc Hoscheid) - La Commission des pétitions a donné son feu vert à cinq nouvelles requêtes mercredi. En réponse à une enquête, la présidente, Nancy Kemp-Arendt (CSV) a déclaré qu'il y aurait bien un débat sur une prime unique pour le personnel de santé et de soins pour les efforts accomplis pendant la crise sanitaire. Le pétitionnaire avait accepté qu'un débat ait lieu en séance plénière et renoncé à la possibilité de recueillir des signatures, même sur papier, après la fin de l'état d'urgence. En ligne, la pétition a recueilli 4.624 signatures, dépassant ainsi le quorum requis de 4.500. Afin de clarifier quel ministre est responsable de cette question, une lettre a été envoyée au Premier ministre Xavier Bettel (DP) ce mercredi.

L'une des pétitions adoptées demande des sanctions plus sévères pour les atteintes à l'environnement. A l'heure actuelle, toute personne qui abandonne un objet de manière sauvage encourt une amende de 250 euros. La création d'un système de consigne pour les canettes et les bouteilles est également suggérée. Une autre demande porte sur le stationnement gratuit entre 12 et 14 heures les jours ouvrables et les samedis dans tout le pays. Ainsi, les gens devraient être encouragés à faire leurs achats, histoire de stimuler la reprise du commerce de détail.



Par ailleurs, les critères de recrutement des chargés de cours font aussi l'objet d'une pétition. Compte tenu de la pénurie d'enseignants temporaires, le niveau minimum requis pour les langues, en particulier le luxembourgeois, devrait être revu à la baisse, ce qui faciliterait le démarrage. Les compétences pourraient alors être acquises plus tard dans le cadre du tutorat.

A l'inverse, plusieurs pétitions ont été rejetées ou leur acceptation reportée. Ainsi, selon Nancy Kemp-Arendt, il est prévu de vérifier d'abord si l'interdiction de la publicité au moyen de dépliants et de cartes de visite apposés sur les voitures n'est pas déjà ancrée dans une loi existante. De plus, la demande d'une augmentation de la valeur maximale légale du THC (le principal agent cannabinoïde) dans les produits contenant du cannabidiol de 0,3 à 1% a été rejetée. Le pétitionnaire avait prétendu dans son exposé des motifs qu'une augmentation du dosage entraînerait une meilleure qualité, mais ce n'est pas le cas.

