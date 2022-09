Le paradis des randonneurs, les Ardennes, a reçu une distinction pour ses expériences de randonnée de haute qualité.

«Leading Quality Region»

Les Ardennes jouent dans la première ligue

«Leading Quality Region - Best of Europe». La région des Ardennes, dans le nord du Grand-Duché, porte ce titre depuis le 31 août de cette année. Elle est ainsi la première région de randonnée certifiée d'Europe. La Fédération européenne de la randonnée pédestre a désigné la région sur la base de critères de qualité stricts, en tenant compte de la nature des sentiers de randonnée, de l'intégration des établissements de restauration et d'hébergement, des services et des possibilités d'information pour les randonneurs et de l'organisation en arrière-plan.

Les sentiers de randonnée font peau neuve

Ces derniers mois, beaucoup de choses ont changé dans les Ardennes: alors que certains sentiers de randonnée ont disparu du répertoire, 18 itinéraires de randonnée de grande qualité ont été ajoutés dans la catégorie «Éislek Pied». Des sentiers existants ont été en partie modifiés et apparaissent désormais sous un nouveau jour. Environ 200 itinéraires de randonnée mènent au milieu de paysages vallonnés et de verts pâturages. Sur 1.900 kilomètres, les amateurs de randonnée du monde entier peuvent se défouler.

Au total, le projet a été suivi pendant trois ans par la Fédération allemande de la randonnée avec la Fédération européenne de la randonnée. «Le certificat hisse la région distinguée dans la Champions League de toutes les régions de randonnée. Services, transports publics, hébergements ou sentiers : ici, tout est parfait», explique-t-on du côté de la fédération allemande de la randonnée.

Une collaboration intensive porte ses fruits

Cette reconnaissance faite suite au projet «Qualitéitswanderregioun Éislek», qui a été mis en œuvre de 2016 à 2022 en collaboration avec des partenaires régionaux et des organismes publics. Claude Haagen (LSAP), ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, parle d'un renforcement de l'identité régionale des Ardennes. Lex Delles (DP), ministre du Tourisme, recommande de découvrir les paysages fascinants du pays à pied: «Cela est particulièrement vrai dans le nord, où la nature est restée intacte. La région des Ardennes offre toutefois non seulement un décor magnifique, mais aussi les plus hauts standards sur les sentiers de randonnée.»

La distinction décernée à ce paradis de la randonnée dans le nord du pays n'est pas la première à être attribuée au Luxembourg. Le Mullerthal Trail, le Lee Trail et l'«Éislek Trail» ont déjà été distingués dans le passé en tant que «Leading Quality Trails - Best of Europe».

