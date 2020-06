Des activistes de Greenpeace ont manifesté ce mercredi devant l'ambassade de Belgique. Ils protestent contre le projet d'enfouissement de déchets nucléaires à la frontière luxembourgeoise et exigent l'abandon de cette production d'énergie.

Les antinucléaires se mobilisent à Luxembourg

(ER) - Des fûts nucléaires symboliquement entassés et une banderole «Enfouissement géologique des déchets radioactifs: c'est non». L'ambassade de Belgique à Luxembourg présentait ce mercredi vers 9h30 un drôle de visage. Six représentants du mouvement écologiste ont décidé, à leur manière, de protester contre le projet d'enfouissement proposé par l'Ondraf (organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies).



Une action qui fait suite au lancement de la consultation publique transfrontalière sur le stockage géologique des déchets radioactifs belges en pleine crise sanitaire. Pour rappel le 12 mai dernier, Carole Dieschbourg (Déi Gréng) avait lancé une mobilisation pour s'opposer au projet de la Belgique d'enfouir des éléments radioactifs à proximité du Luxembourg.

Parmi les sept sites mis en avant, les autorités belges ont retenu une couche géologique qui traverse le Grand-Duché alors que les six autres sont situés à moins de 90 km du Grand-Duché. La ministre de l'Environnement avait notamment mis en évidence l'impact environnemental d'une telle pratique qui pourrait concerner l'approvisionnement en eau potable.

«L'enfouissement des déchets radioactifs est une solution dangereuse. A une telle profondeur, il est impossible de gérer une fuite. Un accident de ce type pourrait contaminer les nappes phréatiques luxembourgeoises et les conséquences sur notre pays seraient ingérables», insiste Roger Spautz.



Par l'action entreprise ce mercredi, Greenpeace a dénoncé le manque d'informations sur la faisabilité et la sécurité du stockage géologique mais aussi sur les coûts à long terme.



L'organisation environnementale a demandé au gouvernement luxembourgeois de s'engager contre ce projet de stockage géologique de déchets radioactifs en Belgique et de s'opposer contre la prolongation de la durée de vie des réacteurs des centrales nucléaires.



Rappelons tout de même que dans cette affaire, l'Ondraf précise que «le processus de choix d'une localisation d'un site de stockage n'est pas à l'ordre du jour». Et l'organisme de rappeler que «le plan mentionne uniquement les roches hôtes qui pourraient théoriquement entrer en ligne de compte pour un stockage en Belgique».

