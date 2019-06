1-0 pour l'allemand Knauf Insulation contre ses détracteurs mosellans. Alors que l'usine pousse dans la mégazone d'Illange, trois juges des référés du tribunal administratif de Strasbourg ont rejeté le recours des anti-Knauf. Ils ne baissent pas les bras.

Les anti-Knauf mordent la poussière mais contre-attaqueront

Maurice FICK 1-0 pour l'allemand Knauf Insulation contre ses détracteurs mosellans. Alors que l'usine pousse dans la mégazone d'Illange, trois juges des référés du tribunal administratif de Strasbourg ont rejeté le recours des anti-Knauf. Ils ne baissent pas les bras.

«Même si pour l'instant on est à 1-0 dans le match», le match entre le géant Knauf et les associations et riverains de la future usine de laine de roche, n'est pas fini. Les riverains sont inquiets pour leur qualité de vie. En attendant, l'usine de fabrication de laine de roche qui a divisé les ministres au Luxembourg, avant d'obtenir le feu vert de l'Etat français, s'étend dans la mégazone d'Illange, juste au bord de l'A31.



La sentence, jeudi, du tribunal administratif de Strasbourg est clair. Il a rejeté le recours en référé déposé le 16 mai 2019 par les militants des associations Stop Knauf Illange et MIRABEL et d'une vingtaine de riverains de la mégazone. Leur but étant d'obtenir la suspension de l'arrêté préfectoral (21 décembre 2018) qui autorise l'allemand Knauf insulation à exploiter cette usine à Illange.



L'usine Knauf en cours de construction au bord de l'A31 à hauteur de la bifurcation vers la D918 juste avant la sortie Yutz. Photo: Maurice Fick

«Comme l'usine ne fonctionne pas encore, nous ne pouvions pas demander la suspension de l'autorisation du Préfet au motif d'un danger imminent ou d'un trouble manifeste grave», précise Guy Vignard, président de Stop Knauf Illange. Bien que déboutés, il retient que les anti-Knauf «ont quand même été pris au sérieux» et en veut pour plus belle preuve trois juges des référés ont statué sur le dossier à Strasbourg cette semaine. Ce que le tribunal justifie par «la nature de l'affaire».

Les juges n'ont retenu aucun des arguments soulevés par les avocats des anti-Knauf portant sur les réserves non levées émises par le commissaire-enquêteur, les insuffisances et omissions de l'étude d’impact ou le traitement du dossier par l'administration.

L'usine qui tourne, n'empêche rien



Dans leur ordonnance de rejet, les trois jugent estiment qu'«en l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée».

Mais le match est loin d'être joué. Les arguments n'ont pas suffit pour cette procédure d'urgence mais Stop Knauf Illange «a lancé le 17 avril 2019 une procédure au fond, un recours de plein contentieux contre l'arrêté du Préfet de Moselle», rappelle son président. Cette procédure sera longue et le premier jugement «n'interviendra pas avant mi, voire fin 2020», estime Guy Vignard.



Troisième référé «avant la fin de l'année»



Entre temps l'usine Knauf produira vraisemblablement de la laine de roche à Illange en brûlant du coke pour chauffer la roche. La première cheminée est debout. une deuxième et troisième seront encore érigées.



«Pour l'instant on ne sait pas ce que vont être les conséquences de l'usine. On le verra quand elle fonctionnera», pose M. Vignard qui n'exclut pas de «déposer un autre référé entre temps. Pas dans les quinze jours mais vraisemblablement avant la fin de l'année». Les cheminées qui fument ne marqueront pas, pour lui, le coup de sifflet final. Car «ce n'est pas pour ça que l'arrêté d'exploitation est inattaquable».