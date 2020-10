Après Luxembourg-Ville mardi, c'est au tour d'Esch-sur-Alzette, Differdange et Dudelange qui ont annoncé, vendredi, de ne pas organiser leurs traditionnelles animations du mois de décembre. Jusqu'à présent, sept communes ont annulé leurs festivités.

Luxembourg 2 min.

Les annulations de marchés de Noël se multiplient

Après Luxembourg-Ville mardi, c'est au tour d'Esch-sur-Alzette, Differdange et Dudelange qui ont annoncé, vendredi, de ne pas organiser leurs traditionnelles animations du mois de décembre. Jusqu'à présent, sept communes ont annulé leurs festivités.

2020 restera comme une année exceptionnelle. Déjà amputée des festivités estivales, l'année verra les traditionnelles fêtes de fin d'année chamboulées. Après l'annulation des Winterlights 2020 par la Ville de Luxembourg, la crise sanitaire actuelle a contraint trois autres communes du sud du pays à annuler leur marché de Noël.

A Dudelange, le rendez-vous de cette fin d'année était programmé du 5 au 23 décembre. Les autorités ont également suspendu la kermesse d'hiver le Jugendwanter de la Maison des jeunes mais aussi le cortège de la Saint-Nicolas. Même décision à Differdange où le marché devait avoir lieu du 5 au 23 décembre sur la place du Marché. Situation analogue à Esch où la Ville et le Syndicat d'initiative ont zappé leur rendez-vous qui devait se tenir entre le 27 novembre et le 23 décembre. Les autorités communales ont tout de même conservé les décorations et illuminations du centre-ville.

Les traditionnelles «Liichtwochen» du côté de Wiltz sont également concernées. La commune et le SI ont annulé le marché prévu le 11 décembre 2020. Le «Wanterfest» de Roullingen, programmé le 19 décembre, est lui aussi suspendu. Le collège échevinal wiltzois demande d'ailleurs à tous les organisateurs, d’annuler leurs événements liés aux fêtes de fin d'année sur le territoire de la commune.

A noter également que les communes de Mamer et Mersch ont déjà annoncé l'annulation de leurs festivités.

Le point sur les principaux marchés de Noël annulés au pays



En Belgique, le gouvernement a déjà pris la décision de ne pas accorder cette année d'autorisation pour l'organisation des marchés de Noël. En France, Strasbourg et Metz, entre autres, ont déjà communiqué sur l'annulation de leur rendez-vous du mois de décembre.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.