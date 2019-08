Les animations pour réussir votre weekend

Au programme de ce weekend estival du 10 et 11 août: une soirée film à la piscine, une balade à vélo en forêt et un festival au bord d'un lac.

Au cœur du Palais Grand-Ducal



Pour découvrir tous les secrets et mystères du Palais Grand-Ducal, plusieurs visites sont proposées jusqu'au 5 septembre. Le Luxembourg City Tourist Office organise jusqu'à neuf visites par jour et ce, en français, en anglais, en allemand et en luxembourgeois.

L'occasion d'entrer dans la résidence de ville de la famille grand-ducale et d'en savoir un peu plus sur le Grand-Duc et le Grande-Duchesse.

La Schueberfouer à l'honneur

Pendant que la Schueberfouer termine de se mettre en place, le musée de la Ville de Luxembourg se prépare à l'événement. Une exposition dédiée à la fête foraine y est présentée. Du carrousel aux petites voitures: tout y est pour faire un bon dans le temps.

L'Alpina Bahn, la star des grands huit arrive à la Schueberfouer «Dans la communauté des fans de montagnes russes, c'est un manège de référence», assure l'historien et spécialiste des arts forains, Steve Kayser. Aimant de la Schueberfouer 2019, le «plus grand coaster transportable au monde» est arrivé place du Glacis.

Le moment pour découvrir tous les dessous de la Schueb' avant qu'elle n'ouvre officiellement ses attractions vendredi 23 août. A noter que la fête foraine de la capitaine compte parmi les plus importantes d'Europe. Elle ouvre ici les portes de son histoire.

Fondée en 1340, la «Schueberfouer», était d'abord une foire commerciale avant d'être la fête foraine que les résidents connaissent. Photo: Chris Karaba





A la santé du picadilly

La fête du vin et des vignerons, appelée Le Picadilly animera tout ce weekend à Stadtbredimus. L'événement fêtera pour l'occasion sa 64e édition. Sur place, le fameux alcool picadilly sera évidemment à l'honneur. Composé de vins luxembourgeois mais aussi de jus et de crème de cassis (et petite touche finale: du dioxyde de carbone), ce breuvage est à consommer demain à partir de 19h et dimanche à partir de 11h.



Musique sur le lac

Le festival e-Lake a débuté vendredi et se poursuit jusqu'à dimanche. D'ici là, pop, rock et electro tiendront la vedette sur la scène installée non loin du lac d'Echternach.

Bosse, Querbeat, Cosmic Gate, Nicky, District 7 ou encore Trappers feront partie des artistes programmés. Rien que des concerts gratuits, en plus.

Petit plus pour les campeurs, le festival offre la possibilité de planter la tente sur place.

Près de 25.000 spectateurs avaient assisté à l'édition 2018. Photo: Viktor WITTAL





Pédalons dans les bois

Le Centre d'accueil nature et forêt Ellergronn d'Esch-sur-Alzette propose, samedi de 9h à 12h, une visite en vélo dans la forêt de Leudelange. Petit tour sportif dans les réserves forestières de Ënneschtebësch et Leidelengerbësch.

Casque et inscription obligatoires au 26 54 42 –1.



De Superjhemp retörns les pieds dans l'eau

La piscine Kodall, à Rodange, propose samedi soir à partir de 22h de regarder le film De Superjhemp retörns tranquillement installés dans l'eau. Assis sur des bouées, les spectateurs pourront profiter d'un cadre bien différent des célèbres sièges rouges des salles obscures. Côté prix, il suffit de payer le tarif d'entrée habituel.