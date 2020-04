Cinq des leurs ont été verbalisés fin mars pour ne pas avoir respecté la distanciation sociale. Bien équipés et après quinze jours de réflexion, les bénévoles des Stroossenengelen ont décidé de repartir en maraude.

Les «anges de la rue» retournent auprès des sans-abri

Bien qu'il soit conscient des difficultés inhérentes que peut représenter une telle décision, le ministère de la Famille tente de cantonner les sans-abri au Findel depuis le 1er avril pour éviter leur contagion et la propagation du coronavirus. La nouvelle structure est largement en capacité de tous les accueillir, a assuré la semaine passée Gilles Rod, responsable de la Division solidarité au ministère de la Famille. alors que Corinne Cahen, ministre de la Famille, a d'ores et déjà fait savoir aux députés que l'Action hiver pourrait être prolongée au-delà d'avril.

«Le ministère nous avait promis de récupérer tous les sans-abri dans la rue mais ce n'est pas le cas. Il y en a toujours autant dans les rues de Luxembourg, si ce n'est plus», remarque Luc Lauer, fondateur et cheville ouvrière des Stroossenengelen («anges de la rue») . L'association de bénévoles établie dans le nord du pays se rend tous les soirs, depuis vingt ans, dans les rues de la capitale pour y effectuer des maraudes et distribuer soupe, café, sandwichs et vêtements aux sans-abri.

Sans-abri, mais pas sans risques La pandémie menace particulièrement les plus mal lotis. Alors que les restaurants sociaux de la Stëmm distribuent 400 repas par jour, le ministère de la Famille tente de protéger les plus démunis en un seul lieu, au Findel. Un défi loin d'être gagné.

Malgré l'invitation du ministère à rester chez eux et bien qu'ayant écopé de cinq amendes de 145 euros le dimanche 31 mars pour ne pas avoir respecté la distanciation sociale lors d'un tri de vêtements dans leur container de Hoscheid-Dickt, «nos bénévoles sont à nouveau sortis sur le terrain ce lundi 13 avril», déclare Luc Lauer. Mais cette fois «tous étaient équipés de gants et masques et ont respecté les deux mètres réglementaires», assure-t-il.

Ministres, députés et Grande-Duchesse

Voilà des jours que les «anges de la rue» trient, chacun dans son salon, des vêtements qui leur sont offerts pour les plus démunis. Le président s'est évertué à écrire son incompréhension face à la situation aux ministres de la Famille et de la Santé, au président de la Chambre des députés, et même au Premier ministre et à la Grande-Duchesse.

La seule réponse positive qui lui est parvenue jusqu'ici étant un e-mail «de la direction de la police qui nous assure qu'il n'est pas interdit de distribuer à manger et des boissons dans la rue à la condition de respecter les règles», pose Luc Lauer.

